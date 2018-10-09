Зарыбление водоемов проведут 9-10 октября в трех районах Витебской области

9 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Зарыбление водоемов проведут сегодня в Толочинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской областной организационной структуре "БООР".

В пруд, расположенный по улице Мелиораторов в райцентре, будет выпущено 300 кг толстолобика и 250 кг амура белого. Более 800 кг таких же видов рыб в равных долях будут выпущены в пруд городского поселка Коханово.

До конца октября акции по зарыблению водоемов пройдут еще в двух районах области. На первом этапе 10 октября в Ушачском районе в озеро Мугирино, расположенное у деревни Заводино, заселят 1 т карпа и 800 кг амура белого. На втором (точная дата пока не определена) будут выпущены щуки, сомы и лини.

В Поставском районе планируется зарыбить озеро Лучай около одноименной деревни. Сюда на первом этапе запустят 1,5 т карпа и 1,2 т амура белого. Позднее состав водных обитателей пополнят щуки и караси.

Всего за 9 и 10 октября в водоемы региона планируется вселить около 5,9 т различного вида рыбы на общую сумму Br22,4 тыс. Источником финансирования являются членские взносы рыболовов-любителей Белорусского общества охотников и рыболовов.

Водоемы для зарыбления определялись на основе соцопроса, проводившегося на сайте организации, их площади и сроке давности последнего зарыбления. Акции направлены на повышение продуктивности рыболовного угодья, рекреационной значимости водоема и улучшение видового состава ихтиофауны.-0-