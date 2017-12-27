Зась вручил новогодние подарки воспитанникам Радошковичской школы-интерната

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась вручил новогодние подарки воспитанникам ГУО "Радошковичская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" во время акции "Наши дети", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор школы-интерната Игорь Дятловский.

"Перед Новым годом нас по традиции посетил государственный секретарь Совета безопасности, чтобы поздравить детей с праздниками. Школе-интернату были переданы ученические конторки (парты для работы стоя). Каждому ребенку был преподнесен сладкий подарок. Сюрпризом стал огромный торт и много фруктов для праздничного сладкого стола", - сказал Игорь Дятловский. Также было организовано новогоднее представление, царила теплая, праздничная атмосфера, и дети были очень рады подаркам.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 11 декабря 2017 года и продлится до 10 января 2018-го. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-