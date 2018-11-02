2 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Завершающий этап учений по ликвидации ЧС на железной дороге прошел в Витебске, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Для отработки взаимодействия с местными органами власти, аварийными службами и другими ведомствами в сценарий учений был заложен максимально сложный вариант развития событий при доставке ядерного топлива. Произошел сход тележки вагона с рельсов, из-за чего опрокинулся контейнер с важным грузом. "В кратчайший срок на месте аварии был создан штаб. Служба химической и радиационной защиты провела мониторинг обстановки в районе крушения, были выставлены посты радиационного контроля, ограждены опасные для пребывания людей территории. Для ликвидации последствий ЧС, устранения возможного возгорания и взрыва прибыл пожарный аварийно-спасательный поезд, а также восстановительный поезд для постановки вагона на путь и возвращения контейнера на платформу. В конце произвели контрольный замер радиационного фона, железнодорожный состав продолжил путь к месту назначения", - рассказали в управлении.

Кроме того, во время тренировки отработали алгоритм действий аварийных служб, дана оценка рисков и возможных угроз при возникновении ЧС.

В учениях кроме спасателей приняли участие работники администрации Железнодорожного района города, медики, милиционеры, а также специалисты Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии, городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Недавно подобные учения прошли на станциях в Орше и Полоцке.-0-