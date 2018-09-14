Завод по переработке хлопка построят в Сморгони

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Строительство завода по переработке хлопка начнется вскоре в Сморгони. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор ООО "Европластекс Инвест" Владимир Соломахо.

Соглашение о намерениях сотрудничества в инвестиционной деятельности подписано компанией и Гродненским облисполкомом во время международного бизнес-форума "Еврорегион "Неман-2018", который проходит сегодня в Гродно. В течение месяца в Сморгони будет начато строительство нового завода по переработке хлопка.

"Место выбрано неслучайно. Неподалеку возводится Белорусская АЭС, а наше предприятие будет потреблять большое количество энергии. Кроме того, рядом железная дорога, что также нам важно", - отметил Владимир Соломахо. В создание базы, закупку строительной техники уже вложено около $2,5 млн.

Ввести в строй завод планируется в течение 2 лет. Помимо завода будет рядом возведен гостиничный комплекс с рестораном и СПА. Объем инвестиций составит около 30 млн евро. Задействован в создании нового объекта будет капитал из Узбекистана.

На предприятии будет трудиться около 1,2 тыс. работников. Продукция может быть востребована на рынках Евросоюза: интерес к ней проявляют в Польше, Франции и Германии.-0-