Завод по производству слитков монокристаллического кремния построят в Пинске

24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске запланировано строительство завода по производству слитков монокристаллического кремния, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов.

С компанией "Силикон Материалз Инк." (Пенсильвания, США) подписано соглашение о намерениях по расширению уже действующего совместного предприятия "КамСил" в Пинске, который производит кремниевые пластины для микроэлектроники. Непосредственно заключение инвестиционного договора намечено на август. В проект, предусматривающий строительство завода по производству слитков монокристаллического кремния, СП планирует вложить более $3 млн.

"Это производство энергоемкое. По решению правительства такие предприятия могут претендовать на получение электроэнергии по льготному тарифу. На заводе будет выпускаться не только импортозамещающая продукция, также появятся возможности для ее экспорта", - отметил Михаил Самолазов. Он добавил, что к 1 июня будет определен участок, на котором разместится новое производство. Параллельно ведется изготовление проектно-сметной документации. Ожидается, что завод по производству слитков монокристаллического кремния начнет функционировать в 2019 году.

Кроме того, горисполком дал разрешение на проектирование и строительство нового корпуса для производства мягкой мебели, которое будет создано на базе ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев". Также ОАО "Агротранс" на пустующих площадях "Кузлитмаша" планирует организовать предприятие по переработке изношенных шин.-0-