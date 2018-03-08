Женщины способны на многое: сестры-близнецы из Витебска стали десантниками

8 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Сестры-близнецы Таня и Аня Ковалевские выбрали для себя абсолютно мужскую профессию. Девушки еще в школе решили, что станут военными. Сейчас они служат в прославленной 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде в Витебске. В самый женский день корреспонденты БЕЛТА предлагают своим читателям знакомство с девушками-десантницами, красавицами и спортсменками.

Таня и Аня привыкли к удивленным вопросам о том, как их угораздило среди всех профессий выбрать самую казалось бы мужскую. Все просто - армия была их мечтой. А, как известно, мечты имеют свойство сбываться. На правах старшей (появилась на свет чуть раньше) Татьяна рассказывает, что желание связать жизнь с Вооруженными Силами появилось еще в школе. "Именно поэтому в старших классах мы пошли в кадеты. Походы, военная подготовка, спорт, ориентирование - все это было нам по душе. Следующей ступенькой к достижению цели должна была стать Военная академия. Но, как на зло, в год, когда мы окончили школу, девушек в академию не набирали", - рассказала она.

Целеустремленных сестер это не остановило. Они решили, что пойдут учиться на связистов. Такие специалисты в армии нужны. Через какое-то время сестры пришли в витебскую 103-ю бригаду. "На отборе было более 30 девушек. Испытания были разные - физическая подготовка, психологические тесты и др. Мы справились лучше всех и остались здесь служить", - вспоминают сестры.

В неспешном разговоре выясняется, что девушки всегда хотели быть не просто военными, а именно десантниками. "Мы же из Витебска. А здесь отношение к десантникам особое. Много слышали рассказов, да и романтика, куда без нее, - небо, парашют, прыжки, свободный полет", - добавляет Татьяна.

У девушки за плечами уже 60 прыжков с парашютом. Говорит, что все они абсолютно разные. "Разнятся условия, ситуация и поэтому ощущения, эмоции тоже отличаются. Первый прыжок был немного неосознанный, потому что я не понимала, что меня ждет в воздухе, что будет на земле. А вот второй - это уже полноценный прыжок с большим спектром эмоций и ощущений", - делится девушка.

Сестры не отрицают, что их профессия во многом экстремальная даже для мужчин. "В день, когда нам предстоял первый прыжок с парашютом, мы даже маме ничего не говорили. Сами были на эмоциях, на нервах, не хотели, чтобы она переживала. Сказали по телефону, когда уже все произошло. Мама, конечно, расплакалась", - говорит Таня.

Девушки признаются, что мама сначала не понимала их стремления быть десантниками. Со временем все изменилось. Сейчас она во всем поддерживает дочерей, гордиться их достижениями и радуется, когда у детей все получается.

"Конечно, мы изменились. Армия отражается на характере. Можно сказать, что он стал более мужским. А физические нагрузки позитивно влияют на фигуру и в целом на организм. Я убеждена, что любая девушка должна заниматься спортом. А у нас это неотъемлемая часть жизни", - добавляет очаровательная десантница.

Не смогли мы удержаться и от традиционного в такой ситуации вопроса: как относятся к девушкам-десантницам коллеги мужчины? "Они делятся на две категории. Первые считают, что мы - молодцы. Поддерживают. Вторые нарочито высказывают презрение. Считают, что женщины должны стоять у плиты и варить борщ. Якобы на большее мы не способны. Но как показывает жизнь, вторая категория - это неуверенные в себе мужчины", - раскладывает все по полочкам старшая из сестер.

На прощание интересуемся у Ани, оказывают ли мужчины-военные знаки внимания таким симпатичным коллегам. "Да! Это случается часто. Мы слышим комплименты, на праздники получаем букеты цветов. Так что вниманием мужчин мы точно не обделены", - с улыбкой говорит девушка. -0-

Фото Александра Хитрова.