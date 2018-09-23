Жители Комарина отметили 75-летие освобождения города от немецко-фашистских оккупантов

23 сентября, Брагинский район /Корр. БЕЛТА/. Жители Комарина (Брагинский район) - первого освобожденного от немецко-фашистских захватчиков населенного пункта Беларуси - отмечают 75-летие со дня этого знакового события, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздничную программу открыло торжественное шествие. Более 300 представителей трудовых коллективов, участников "Марша мира", гостей и жителей района всех возрастов прошли живой рекой по центральной улице Комарина. Современники почтили память освободителей у братской могилы, где захоронено несколько сотен солдат, в том числе Героев Советского Союза. Затем комаринцы собрались на торжественный митинг у памятника в честь воинов-освободителей. Импровизированный "Парад победителей" разместился на ступенях к обелиску, расположенному на возвышении. Школьники выстроились с портретами своих прадедов, которые внесли вклад в долгожданную победу.

Участник празднования Антон Романенко

Депутат палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Светлана Чекан

Председатель Брагинского райисполкома Александр Кохан

Гостей праздника приветствовали представители власти области и района. Поздравила земляков с такой памятной датой и участница Великой Отечественной войны Ольга Копытько - одна из троих свидетелей событий 23 сентября 1943 года. "Бои при форсировании Днепра были сильные, страшные. Победа далась тяжело. После освобождения нас, девчат, сразу призвали в медсанбат. Наша армия понесла большие потери - надо было помогать, надо было освобождать другие деревни и города", - вспоминает военная медсестра. В составе медсанбата Ольга Иосифовна прошла дорогами Чехословакии, Польши, Украины, Германии. В своем выступлении она искренне порадовалась за современную молодежь и свой родной Комарин, который преображается день ото дня.

Одна из трех в районе очевидцев освобождения Комарина Ольга Копытько

Участница празднования Алина Злобенко

По сути, второй день рождения родного города жители Комарина отмечают большой дружной семьей.

Массово и зрелищно прошли показательные выступления сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси на площадке у культурно-спортивного центра. Спецназовцы показали свои бойцовские навыки, сопровождая их спецэффектами. Также на главной площади Комарина сотрудники Гомельской пограничной группы инсценировали операцию по задержанию нарушителя пограничного режима с участием служебной собаки.

Во время показательных выступлений сил специальных операций

Ученики местной школы вальсировали под звуки известных песен военных лет и в знак светлой памяти погибших освободителей выпустили в небо разноцветные шары. Творческий подарок землякам преподнесли и коллективы художественной самодеятельности района.

В программе торжественных мероприятий также концерт оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь, выступление Гомельской филармонии совместно с областным драматическим театром.

Участница празднования Любовь Дубодел

Праздничную атмосферу в городском поселке создают и тематические подворья сельских исполкомов, экспозиции выставок и выставок-продаж организаций и предприятий Брагинского района, которые разместились вдоль центральной улицы. Самые юные гости праздника резвятся в специально оборудованном детском городке. Гуляния пройдут до позднего вечера. В 21.00 небо над городским поселком озарят огни победного фейерверка.

Битва на Днепре 23 сентября 1943 года положила начало победным боям за освобождение Беларуси. 396 воинов были удостоены звания Героев Советского Союза за освобождение Комарина и всего Брагинского района.-0-

Фото Сергея Холодилина