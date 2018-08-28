Жительница Москвы участвует в реконструкции захоронения в Лиозно

28 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Родственница погибшего в годы войны помогает реконструировать воинское захоронение "Адаменская горка" в Лиозно, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Лиозненского райисполкома Ирина Дервоед.

"К нам ежегодно приезжают наведать захоронения родственники погибших. В прошлом году во время одной из встреч Марина Фролова из Москвы сказала, что может помочь в обновлении мемориала. На "Адаменской горке" покоится ее дядя Николай Лашков. Через месяц после разговора с нами связался ее представитель и сказал, что все в силе, и они готовы приступать к работам", - рассказала Ирина Дервоед.

В мае нынешнего года в Лиозно приезжала рабочая группа из Москвы, встречалась с руководством райисполкома. Российская сторона сделала проект реконструкции и взяла все расходы по строительным работам на себя.

"Стройбригада с прошлой недели работает на объекте. Они проводят подготовительные работы и заливают фундамент под 14 стел, на которых будут выгравированы имена павших. В сентябре планируется установить их вместе с центральной композицией в виде памятника в честь погибших. Со своей стороны мы оказываем всю необходимую помощь", - рассказала зампредседателя райисполкома.

Открыть обновленный мемориал собираются в октябре 2018 года - к 75-летию освобождения Лиозненского района от нацистских оккупантов.

Воинское захоронение "Адаменская горка" построено в 1984 году. Здесь покоятся 819 бойцов Красной армии, погибших во время освобождения Лиозненского района в 1943-1944 годах. В Лиозненском районе находится 87 воинских захоронений - 83 из них периода Великой Отечественной войны и 4 локальных вооруженных конфликтов. Покоятся на них около 32 тыс. человек. За текущий период 2018 года удалось установить имена 575 бойцов. В годы Великой Отечественной войны в районе 9 месяцев стояла передовая, поэтому каждый год здесь находят останки солдат и перезахоранивают.-0-