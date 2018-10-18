100 лет ВЛКСМ: комсомольская и молодежная мода в фото БЕЛТА

Мода постоянно в движении, она отражает дух времени и меняется вместе с обществом. На фотографиях 1920-х годов в деталях одежды читаются черты шагнувшего в массы авангардного искусства - аскетичность, свобода, простота и функциональность. Для советского дизайна 1930-х годов характерна массовость: вслед за красноармейской формой последовала форма учащихся фабрично-заводских школ и повседневные костюмы. С середины 1930-х годов наряды становятся более демократичными, многие обращались за пошивом одежды в ателье или конструировали и шили ее самостоятельно.

Послевоенная мода отражает надежду мира на светлое будущее. Красивая одежда тогда была не просто прихотью - она залечивала душевные раны, нанесенные войной. На смену телогрейкам во второй половине 1940-х пришли легкие платья в цветочек, блузки из тонкой ткани и брюки-клеш. 1950-е годы - легендарная эпоха стиляг, которые одевались ярко и броско.

В 1960-х в мире моды произошли большие изменения, связанные в том числе с развитием легкой промышленности. Безумно популярной была одежда из синтетической ткани - ее любили за практичность и дешевизну. Женщины массово облачались в мини-юбки и туфли-лодочки, а мужчины - в белоснежные нейлоновые рубашки и болоньевые плащи. 1970-е - эпоха хиппи и унисекса, повальной любви к джинсам и кедам. В 1980-е зарождается отечественный деловой стиль, который популярен и сегодня.

Однако мода - это не только одежда. Комсомольцы любили свою страну, видели смысл своего существования в труде и служении Родине. И это было не просто модно - патриотичность была у них в крови. В годы войны комсомольцы, не дожидаясь повесток, уходили на фронт и в партизаны, всегда были в первых рядах строителей новой жизни. В 1958 году родилась идея создания первого студенческого отряда, и уже в 1960-е мода на студотряды захватила всю страну…-0-

Группа комсомольцев Рогачевской организации 1919-1920-х годов

У избирательного участка погранотряда пограничники танцуют в день выборов в ВС СССР. 1938 год

В зале заказов ателье рабочего поселка Минского тракторного завода. 1955 год

Жюри г. Бреста просматривает фасоны платьев. 1957 год

Демонстрация моделей одежды в одном из ателье Бреста. 1961 год

Комсомол Беларуси отправляет своих посланцев на строительство Новолипецкого металлургического комбината. 1973 год

Группа строителей по комсомольским путевкам республики отправляется в Москву на строительство олимпийских объектов. 1976 год

Работницы фабрики художественных изделий Н.Потарикова и Г.Голубкова демонстрируют аттестованные изделия. 1972 год

Гродненская швейная фабрика. Модели брючных комплектов демонстрируют работницы фабрики О.Серебро и Л.Петровская. 1983 год

Гомельский станкостроительный завод им. С.М.Кирова. Новую продукцию - складные зонтики демонстрируют работницы предприятия. 1984 год

Демонстрация коллекции спортивной одежды Республиканского Дома моделей. 1988 год

Показывает Гомельский театр моды. 7 сентября 1988 года

Модели из коллекции весенне–летнего сезона 1989 года Белорусского центра моды

Фестиваль молодежной моды в минском Дворце спорта. Перспективные модели молодежной одежды, разработанной художниками Вильнюсского Дома моделей. 1988 год

Брестская опытно-экспериментальная трикотажная фабрика. Новые модели предприятия. 1991 год

Модные "гаджеты": первый отечественный портативный компьютер ПК-300. Его демонстрируют инженеры СКБ Т.Дереченик (слева) и М.Ткачева, принимавшие участие в его разработке. 1992 год