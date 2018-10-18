100 лет ВЛКСМ: комсомольская и молодежная мода в фото БЕЛТА

Мода постоянно в движении, она отражает дух времени и меняется вместе с обществом. На фотографиях 1920-х годов в деталях одежды читаются черты шагнувшего в массы авангардного искусства - аскетичность, свобода, простота и функциональность. Для советского дизайна 1930-х годов характерна массовость: вслед за красноармейской формой последовала форма учащихся фабрично-заводских школ и повседневные костюмы. С середины 1930-х годов наряды становятся более демократичными, многие обращались за пошивом одежды в ателье или конструировали и шили ее самостоятельно.
Послевоенная мода отражает надежду мира на светлое будущее. Красивая одежда тогда была не просто прихотью - она залечивала душевные раны, нанесенные войной. На смену телогрейкам во второй половине 1940-х пришли легкие платья в цветочек, блузки из тонкой ткани и брюки-клеш. 1950-е годы - легендарная эпоха стиляг, которые одевались ярко и броско.
В 1960-х в мире моды произошли большие изменения, связанные в том числе с развитием легкой промышленности. Безумно популярной была одежда из синтетической ткани - ее любили за практичность и дешевизну. Женщины массово облачались в мини-юбки и туфли-лодочки, а мужчины - в белоснежные нейлоновые рубашки и болоньевые плащи. 1970-е - эпоха хиппи и унисекса, повальной любви к джинсам и кедам. В 1980-е зарождается отечественный деловой стиль, который популярен и сегодня.
Однако мода - это не только одежда. Комсомольцы любили свою страну, видели смысл своего существования в труде и служении Родине. И это было не просто модно - патриотичность была у них в крови. В годы войны комсомольцы, не дожидаясь повесток, уходили на фронт и в партизаны, всегда были в первых рядах строителей новой жизни. В 1958 году родилась идея создания первого студенческого отряда, и уже в 1960-е мода на студотряды захватила всю страну…-0-
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