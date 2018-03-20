Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ будут разыграны 40-я квартира в Минске, три "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!

Погода в Беларуси сегодня почти что зимняя, но настроение у участников игры
Главный приз разыграют талантливая белорусская певица Елена Гришанова и музыкальный продюсер, фронтмен группы "Чук и Гек" Дмитрий Фомич. Дуэт вытянет заветные семь цифр из лототрона, определив самый удачный игровой код этого тура, поздравит счастливчика лично и представит всем зрителям розыгрыша свою новую песню.
Уже в 40-й раз покупатели "Евроопт" смогут побороться за главный приз игры "Удача в придачу!" - ключи от столичной недвижимости. Квартира стоимостью более $60 тыс. в эквиваленте расположена в престижном районе Минска по адресу ул. Ильянская, д. 10. А рядом - все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И множество удачливых соседей - ведь квартиры от "Евроопт" неоднократно разыгрывались в этом и соседних домах!
Также в этот вторник определится судьба трех стильных "Хендэ Крета" стоимостью по 33 тыс. рублей каждый - уже 159-го, 160-го и 161-го автомобилей от "Евроопт", которые достанутся участникам игры
Выигрышные коды двух победителей определят директор фестиваля "Славянский базар в Витебске" Александр Сидоренко и ведущая Белтелерадиокомпании Светлана Панкратова. А еще один "Хендэ Крета" разыграет сотрудник стоматологической клиники Оксана Шестак из Минска, которая в 58-м туре стала обладательницей 2-комнатной квартиры от "Евроопт", а в этом сама принесет удачу одному из покупателей!
Еще 200 участников игры сегодня обрадуют своих родных новостью о выигрыше денежных сумм по 500 рублей - эти призы разыграет работник детской больницы минчанка Мария Малец, которая также участвует в игре
Следите за ярким шоу на экране телевизора в прямом эфире ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by - начало в 18.20. А лучше приезжайте в столичный ТРЦ "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8. Увидите розыгрыш лично и зарядитесь весенним настроением!
Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры
Приходите в "Е-Сити", смотрите розыгрыш в прямом эфире - и пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!
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