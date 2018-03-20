Сегодня в 18.20 в прямом эфире ОНТ будут разыграны 40-я квартира в Минске, три "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!

Погода в Беларуси сегодня почти что зимняя, но настроение у участников игры "Удача в придачу!" весеннее и солнечное. Ведь теперь призы от "Евроопт" разыгрываются по вторникам. Сегодня в 18.20 в столичном "Е-Сити" состоится уже 60-й, юбилейный, розыгрыш, в котором на кону деньги, автомобили и квартира в Минске!

Главный приз разыграют талантливая белорусская певица Елена Гришанова и музыкальный продюсер, фронтмен группы "Чук и Гек" Дмитрий Фомич. Дуэт вытянет заветные семь цифр из лототрона, определив самый удачный игровой код этого тура, поздравит счастливчика лично и представит всем зрителям розыгрыша свою новую песню.

Уже в 40-й раз покупатели "Евроопт" смогут побороться за главный приз игры "Удача в придачу!" - ключи от столичной недвижимости. Квартира стоимостью более $60 тыс. в эквиваленте расположена в престижном районе Минска по адресу ул. Ильянская, д. 10. А рядом - все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И множество удачливых соседей - ведь квартиры от "Евроопт" неоднократно разыгрывались в этом и соседних домах!

Квартира от "Евроопт" в престижном районе столицы ждет своих новоселов!

Также в этот вторник определится судьба трех стильных "Хендэ Крета" стоимостью по 33 тыс. рублей каждый - уже 159-го, 160-го и 161-го автомобилей от "Евроопт", которые достанутся участникам игры "Удача в придачу!" .

Также участникам игры достанутся новенькие "Хендэ Крета".

Выигрышные коды двух победителей определят директор фестиваля "Славянский базар в Витебске" Александр Сидоренко и ведущая Белтелерадиокомпании Светлана Панкратова. А еще один "Хендэ Крета" разыграет сотрудник стоматологической клиники Оксана Шестак из Минска, которая в 58-м туре стала обладательницей 2-комнатной квартиры от "Евроопт", а в этом сама принесет удачу одному из покупателей!

Еще 200 участников игры сегодня обрадуют своих родных новостью о выигрыше денежных сумм по 500 рублей - эти призы разыграет работник детской больницы минчанка Мария Малец, которая также участвует в игре "Удача в придачу!" . Кроме того, для 50 000 участников игры розыгрыш обернется приятным пополнением баланса мобильного телефона.

Еще 50 000 покупателей получат денежные призы!

Следите за ярким шоу на экране телевизора в прямом эфире ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by - начало в 18.20. А лучше приезжайте в столичный ТРЦ "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8. Увидите розыгрыш лично и зарядитесь весенним настроением!

Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет опубликован список всех зарегистрированных участников текущего тура, а также их игровых кодов, полученных с 12 по 18 марта включительно. А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 60-го тура.

Удачным может стать любой из игровых кодов, полученных за покупки с 12 по 18 марта! Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!

Приходите в "Е-Сити", смотрите розыгрыш в прямом эфире - и пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!