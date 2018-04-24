Юбилейный тур "Удачи в придачу!": деньги и автомобили разыграли покупатели, а 45-ю квартиру в Минске - Анна Шаркунова!

Удача живет в "Евроопт"? В таком случае, госпожа Фортуна большая путешественница, ведь каждую неделю по вторникам "Евроопт" подводит итоги очередного тура игры "Удача в придачу!" , призы которой разлетаются по всей стране. 24 апреля не стало исключением: сегодня более чем 50 000 участников игры, получивших игровые коды за покупки с 16 по 22 апреля, поприветствовала фортуна - они стали обладателями призов 65-го тура.

Главной звездой розыгрыша, который состоялся сегодня в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8 в прямом эфире телеканала ОНТ, стала белорусская певица Анна Шаркунова. Неоднократная финалистка музыкальной премии "ЛИРА" и обладательница титула "Певица №1 в Беларуси", в этот вторник талантливая и очаровательная артистка определила самого удачливого покупателя юбилейного тура, а также порадовала зрителей розыгрыша своим выступлением. Анна Шаркунова вытянула семь цифр из лототрона - и столичная квартира стала принадлежать Василию Стрелковскому, индивидуальному предпринимателю из Минска.

"Я в шоке! – только и смог сказать победитель, услышав новость о своей фантастической победе во время звонка в прямом эфире. - Скорее всего, буду сам жить в этой квартире, с женой и дочкой!"

И этого счастливчика можно понять! Просторное жилье с панорамными окнами стоимостью около 113 тыс. рублей, или более $55 тыс. в эквиваленте, находится в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... Словом, все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! И, конечно, множество удачливых соседей, ведь "Евроопт" уже не раз разыгрывал апартаменты в этом и соседних домах. Сегодня своих новоселов в игре "Удача в придачу!" обрела уже 45-я квартира!

Побаловала вниманием фортуна в этот вторник и еще трех участников юбилейного тура, которым достались модные и практичные внедорожники "Хендэ Крета" стоимостью почти 34 тыс. рублей каждый. Кстати, это уже 174-й, 175-й и 176-й автомобили, которые выиграли участники игры "Удача в придачу!" .

А разыграли внедорожники по уже сложившейся хорошей традиции победители прошлых туров! Шар за шаром - и красный "Хендэ Крета" достался Ольге Гуринович из Минска. Эстафету удачи этой покупательнице передал Александр Байрамов, которому в 34-м туре посчастливилось стать обладателем квартиры в Минске.

Звонок в прямом эфире застал победительницу дома. "Вы шутите? – отреагировала эта счастливица, услышав радостную новость. – О боже, я сейчас с ума сойду, мы уже едем в "Е-Сити"!" А все члены семьи бурно поддержали Ольгу.

И этим везунчикам удалось успеть на прямой эфир розыгрыша, чтобы еще раз принять поздравления с победой на глазах у всей страны! "Мы так счастливы, спасибо!" – от души благодарила всех Ольга, пока младшие члены семьи прыгали от радости возле выигранного крутого внедорожника.

Судьбу синего "Хендэ Крета" определила Ирина Нелипович, которой повезло выиграть точно такой же внедорожник в прошлом туре. С ее легкой руки автомобиль стал принадлежать Елене Анисимовой из деревни Присно Могилевского района, которая работает преподавателем в экономическом колледже.

Здесь сработала схема: больше кодов – больше шансов, ведь в финале розыгрыша автомобиля у этой покупательницы было 8 игровых кодов из 10! "Наверное, что-то приятное выиграла?" – предположила победительница, услышав, откуда ей звонят. Но узнав, что ей достался автомобиль, от счастья сразу даже не поверила. "Такого быть не может!" – воскликнула она радостно. И все-таки это правда – сегодня Елене повезло по-крупному!

А оранжевый "Хендэ Крета" разыграла Маргарита Барковская - ей в 62-м туре достался денежный приз. Всего семь цифр - и владельцем внедорожника стала Анна Гапоник из города Поставы Витебской области.

И этой счастливице победа досталась досрочно! Анна Константиновна на минувшей неделе сделала так много покупок, что в финале розыгрыша автомобиля из 10 игровых кодов, претендовавших на этот суперприз, все принадлежали именно ей! К сожалению, дозвониться этой победительнице в прямом эфире не удалось, но радостную новость ей уже, без сомнений, сообщили.

Отличное настроение еще 200 участникам игры сегодня обеспечили денежные призы по 500 рублей каждый. Их разыграла Ирина Цыганкова, которая сама стала обладательницей точно такой же суммы ровно неделю назад.

Кстати, забрать выигранные 500 рублей победители смогут уже завтра - в гипермаркетах "Евроопт" своих областных центров. Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение в среду, 25 апреля, к 19.00. Адреса и время работы центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.

А еще 50 000 покупателей сегодня получили приятную новость о выигрыше сертификатов на покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка". Если вы оказались в их числе, просто зайдите в свой личный кабинет на сайте evroopt.by, скачайте сертификат по ссылке и воспользуйтесь им до 24 мая!

В понедельник на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" был опубликован список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша. А вскоре там же можно будет найти список победителей 65-го тура. Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый!

Вашего имени пока нет в списке победителей? Расстраиваться тоже не стоит, ведь с этой недели шансов на победу у участников игры "Удача в придачу!" становится еще больше! С 23 апреля все ваши игровые коды участвуют в розыгрышах дважды! На следующий день после начисления игрового кода - в розыгрыше более 5 000 денежных призов, и во вторник следующей недели - в розыгрыше автомобилей и квартиры в Минске.

Первый ежедневный розыгрыш денежных призов состоялся сегодня, а уже завтра своих обладателей снова отыщут 5 215 призов - по 5, 50, 500 и 1 000 рублей! И так каждый день! Смотрите прямую трансляцию на сайте evroopt.by, начало - в 17.20!

А уже во вторник, 1 мая, все игровые коды, полученные с 23 по 29 апреля, вне зависимости от результатов ежедневного розыгрыша, будут претендовать на суперпризы 66-го тура - три автомобиля "Ниссан Джук" и квартиру в Минске, расположенную по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6!

Совершайте нужные вам покупки - и встречайтесь с удачей дважды! Играйте с "Евроопт"! Выигрывайте с "Евроопт"!