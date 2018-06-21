Аэропорты в Бресте и Гродно предлагается сделать привлекательными для транзитных путешественников

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорты в Бресте и Гродно с учетом действия безвизового режима могут стать привлекательными для транзитных путешественников. Такое мнение журналистам высказал заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, такой возможностью могли бы воспользоваться жители граничащих с Беларусью регионов Польши. "Насколько знаю, ведутся переговоры с отдельными авиакомпаниями Европы по привлечению их в гродненский аэропорт. Аналогичная работа проводится в Бресте", - сказал Виталий Грицевич.

Областные аэропорты также расширяют чартерную программу, развивают инфраструктуру. В частности, заканчивается работа по продлению взлетно-посадочной полосы в Бресте, что даст больше возможностей для приема воздушных судов. Гомельский аэропорт увеличивает загрузку. "Пока мы говорим о чартерных рейсах", - отметил Виталий Грицевич.-0-