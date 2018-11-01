Афиша выходного дня: юбилейный "Лістапад", винтажные патефоны и фестиваль клюквы

К первым выходным ноября "Афиша выходного дня" собрала события и мероприятия, которые заинтересуют даже самых отъявленных домоседов. Минчан приглашают насладиться шедеврами мирового кинематографа на юбилейном фестивале "Лістапад", увидеть винтажные патефоны и пластинки на выставке "От граммофона до смартфона", познать тонкости Востока в клубе китайской культуры "Цан Цзе", встретиться за чашкой кофе с компанией путешественников, отправиться на прогулку в прошлое, погрузиться в мир фэнтези на выставке-фестивале UniCon & Game Expo Minsk 2018 и провести зажигательный вечер под ритмы сальсы.

Застоличная афиша тоже пестрит разнообразными мероприятиями. Новополоцк в эти выходные встречает конкурс исполнителей эстрадной песни "Халi-Хало", жителей и гостей Кореличского района приглашают повеселиться на "Яблочном фесте", в Бресте покажут качественное корейское кино, а гомельчан зовут помочь бездомным животным. Гродненцы в первые выходные ноября весело отпразднуют Всемирный день мужчин, а также насладятся хитами Стинга в авторских джазовых аранжировках. Могилев подарит жителям и гостям города сразу два праздника - музыкальный проект "Сила судьбы" и многожанровый фестиваль "RoskvitBY", музей в Раубичах проведет для всех желающих мастер-классы по созданию "кукол-мотанок" и других предметов белорусского прикладного творчества, а Столинский район примет Международный фестиваль клюквы.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 3 ноября

Утром отправляемся на выставку винтажной музыкальной аппаратуры

Фото Минск-Новости

Меломанов и всех причастных к музыке наверняка заинтересует выставка "От граммофона до смартфона", которая до 2 декабря работает в Гостиной Владислава Голубка.

Все экспонаты, а их более 70, из коллекции увлеченного музыкой и техникой человека - бизнесмена Олега Темкина. Более 30 лет он собирает и реставрирует винтажную музыкальную аппаратуру. На выставке представлены устройства для воспроизведения и записи звука, а также его носители за период с конца XIX века и до наших дней - целая история музыки и звукозаписи!

Благодаря выставке можно узнать, что магнитная звукозапись появилась еще в далеких 1930-х годах. Для ее воспроизведения стали штамповать электропатефоны, радиолы, катушечные, а позже и кассетные магнитофоны.

Среди экспонатов - раритетный немецкий патефон, которому уже почти 100 лет, 52-килограмовый советский катушечный магнитофон, работавший на подводной лодке, радиоприемник "Огонек", похожий на космическое средство связи, и многое другое. Фонографы, граммофоны, виниловые пластинки и магнитные ленты вместо привычных флешек - все экспонаты прекрасно сохранились и находятся в рабочем состоянии. Есть на выставке и своеобразные семейные ценности Олега Темкина, например, приемник, которому уже 40 лет, когда-то был подарен отцу Олега.

Нашлось на выставке место и для современных девайсов - CD, DVD, MD, Blu-Ray-дисков, флэш-носителей, различных проигрывателей, однако коллекционер отмечает, что винтажная аппаратура ему куда больше по душе.

Вход платный.

Место: ул. Старовиленская, 14.

Время: с 10.00 до 17.30 (воскресенье - выходной).

Днем гуляем по Минску и слушаем истории о городе

Экскурс в историю можно продолжить с образовательным и благотворительным проектом "Вандроўкі ў мінулае".

"Вандроўкі ў мінулае. Free Walking Tours" - это образовательно-социальный проект, посвященный пешим прогулкам по Минску. Организаторы проекта подготовили ежедневные (с апреля по сентябрь) или еженедельные (с октября по апрель) прогулки и 22 авторские экскурсии, каждая из которых откроет участникам Free Walking Tours новые интересные страницы истории города.

Такие экскурсии будут интересны как жителям Минска, так и гостям столицы. Прогулки в подобном формате давно проводятся по всему миру и пользуются огромной популярностью.

Заранее записываться на экскурсию не нужно. Средняя продолжительность прогулки - 1,5 часа. Экскурсии устраивают при наличии не менее 10 участников, в дождь мероприятия не проводятся.

На субботу запланированы две экскурсии:

13.00 - "Легенды и истории старого Минска" (прогулка начинается рядом с Красным костелом возле статуи Архангела Михаила);

15.00 - "Осмоловка, или Двухэтажный Минск" (прогулка начинается возле памятника Максиму Богдановичу).

Участие бесплатное.

Место: костел Святых Симеона и Елены, ул. Советская, 15 и памятник Максиму Богдановичу на углу ул. М. Богдановича и пл. Парижской коммуны.

Время: 13.00 и 15.00.

Вечером расширяем кинокругозор на фестивале "Лістапад"

Фото из архива

XXV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 2 по 9 ноября. В фестивале примут участие более 160 картин из 48 стран. Впервые во время "Лiстапада" будут показаны фильмы из ЮАР и Кении. В основной конкурс игрового кино войдут 12 фильмов, документалистику представят 13 картин. Зрителей ожидают 11 дебютных работ во время конкурса "Молодость на марше". Кроме того, по традиции пройдут внеконкурсные показы.

Основными площадками станут кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино.

3 ноября в Falcon Club Бутик Кино покажут фильм открытия фестиваля - ленту Павла Павликовского "Холодная война". Это история невозможной любви в невозможное время. Они знакомятся на руинах послевоенной Польши. Разное происхождение и несхожие темпераменты - кажется, что они совершенно несовместимы. И все же им никуда друг от друга не деться. На протяжении многих лет они расстаются и встречаются вновь и вновь - в Берлине, Югославии и Париже… На пути их любви встают политика, превратности судьбы и их собственные недостатки, но ничто не в силах разорвать связь двух сердец.

Вход платный.

Место: пр. Победителей, 20.

Время: 19.30.

…или становимся зрителями фестиваля полнокупольных фильмов в Минском планетарии

Фото Минского планетария

2-4 ноября состоится уникальное для Беларуси событие: Минский планетарий организует первый Минский международный фестиваль полнокупольных фильмов (MIFF), который продемонстрирует современные достижения и технологии сферического кино. Мероприятие пройдет в рамках кинофестиваля "Лістапад".

В программе фестиваля - научно-популярные документальные, анимационные и короткометражные фильмы, созданные за два последних года. За три дня Минский планетарий покажет более 25 полнокупольных фильмов из Беларуси, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Канады, Китая, Польши, России, США, Украины, Франции, Чехии и Японии. Кроме того, в рамках MIFF планируются встречи в формате Q&A с создателями фильмов. Пройдет семинар "Fulldome: погружение в визуальное пространство" с лекциями и презентациями специалистов, выставка астрофотографии и демонстрация современных достижений полнокупольного кино.

Полнокупольное кино - одно из самых молодых и перспективных направлений в киноиндустрии. Изображение в таком фильме выводится на купол с обзором 360 градусов с помощью современных цифровых проекторов. Зритель имеет возможность видеть картинку вокруг себя и получает ощущение полного погружения в визуальное пространство и атмосферу фильма.

Вечером 3 ноября в планетарии пройдет конкурс короткометражных полнокупольных фильмов: "Мышата и Луна", "Вальс звездной танцовщицы", "Освоение космоса", "Skylark", "Полнокупольный райд "Город Солнца", "Sonolumin", "История Газгольдера", "Лиминальность", "Cosmix". Фильмы будут демонстрироваться на английском и русском языках с субтитрами.

Вход платный.

Место: ул. Фрунзе, 2.

Время: 19.30.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ноября

Утром погружаемся в сказочный мир фэнтези

В начале ноября всех минских любителей фэнтези, комиксов, настольных и компьютерных игр ждет большой праздник - 2-4 ноября в столице пройдет выставка-фестиваль UniCon & Game Expo Minsk. В интерактивном формате гости познакомятся с новинками игровой индустрии, погрузятся в мир фантастических вселенных.

В программе фестиваля - 29 фан-стендов фантастических вселенных, каждый со своей программой и своими героями, от Warcraft до Star Wars и Marvel, а также конкурс косплея, встречи с писателями-фантастами, два киберспортивных турнира с ценными призами, ретро-игры, файтинги, презентации инди-игр, образовательные мастер-классы по 3D иллюстрации и графике, конкурс рисунков на графических планшетах и многое другое. Для любителей настольных игр будет организована игротека.

4 ноября пройдет киберспортивный турнир по дисциплине Hearthstone. Также запланирована презентация стартапа Oikoumene Space. Oikoumene Space - это суперреалистичный профессиональный симулятор космических полетов, основанный на точной модели Солнечной системы и окружающих ее звезд, в строгом соответствии с реальной ньютоновской физикой и законами астродинамики. Для моделирования полета используется та же математическая модель, что и для управления реальным спутником.

Гости фестиваля в воскресенье также смогут поучаствовать в квесте "Спиритический сеанс", насладиться конкурсным косплей-дефиле, увидеть выступление группы The 27 и многое другое.

Вход платный.

Место: Футбольный манеж, пр. Победителей, 20/2.

Время: 11.00.

Днем за чашкой кофе встречаемся с путешественниками

Фото weekend.rambler.ru

Есть мечты, будут и путешествия. Красивый девиз или руководство к действию?

Компания ребят купила старый минивэн, отремонтировала его и отправилась в путешествие без обратной даты. План был такой: выехать из Минска, задержаться в Испании и искупаться в океане где-нибудь в Порту. По пути зарабатывали деньги: подвозили попутчиков, подрабатывали уличными музыкантами, отправляли открытки. И пережили огромное количество приключений.

Ребята готовы поделиться историей осуществления мечты и особенностями путешествия в фургоне.

Участие бесплатное.

Место: ул. Кирова, 19.

Время: 12.00.

…или участвуем во встрече Клуба китайской культуры

Фото из архива

Встреча клуба китайской культуры "Цан Цзе" пройдет в отделе иностранной литературы Минской областной библиотеки им. А.С.Пушкина. Цели клуба - культурная интеграция китайцев и белорусов, знакомство с национальными особенностями, языковая практика.

Название клуба не случайно: Цан Цзе - легендарный персонаж, создатель китайской иероглифики, живой иллюстрации китайской культуры, традиционного мировоззрения.

Клуб собирается один раз в неделю, по воскресеньям. Знакомясь с китайской культурой, гости мероприятия узнают много нового о традиционных праздниках Поднебесной, церемониях, мировоззрении, этикете, литературе, искусстве и бытовых устоях.

Среди участников клуба - преподаватели китайского языка, студенты столичных вузов из КНР, белорусские студенты, поклонники восточной культуры, китаисты-любители.

В программе мероприятия - конкурсы, загадки, игры, встречи с интересными людьми, дискуссии, творческие номера и обмен языковым опытом.

К участию в работе клуба приглашаются все, кто интересуется китайской культурой, а, возможно, и знает китайский язык. Встречи также будут полезны китайцам, желающим познакомиться с белорусской культурой в сравнении с их родной.

Вход бесплатный, по читательскому билету.

Место: ул. Гикало, д. 4 (3 этаж).

Время: 14.00.

Вечером согреваемся под зажигательные ритмы сальсы

Фото SALSA.kredo.by

Почему бы после долгих прогулок по ноябрьскому Минску не отправиться на танцевальный вечер, посвященный одному из самых горячих направлений хореографии - сальсе? Участники "Открытого вечера в стиле сальса" познакомятся с историей сальсы, услышат музыку знаковых артистов и, конечно, научатся нескольким движениям на мастер-классе по танцу. Для участия в танцах желательно захватить с собой сменную легкую обувь.

Мероприятие будет особенно интересно и полезно тем, кому близок мир клубных танцев и латиноамериканской музыки. Ведущими вечера станут один из самых известных диджеев и педагогов сальсы в Минске Антон Григорьев и восходящая звездочка белорусской сальсы Елена Ромащенко.

Для первых 30 человек, зарегистрировавшихся заранее, вход свободный. Без предварительной записи вход платный.

Место: ул. Кальварийская, 17-505.

Время: 19.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Халi-Хало" состоится в Новополоцке (Витебская область)

Фото из архива

Позывные международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Халi-Хало" прозвучат 3 ноября в Новополоцке в ДК ОАО "Нафтан" (ул. Молодежная, 76). Начало 3 ноября в 13.00, 4 ноября в 11.00.

В этом году в адрес форума поступило более 200 заявок, из которых профессиональное жюри отобрало 46 юных исполнителей в возрасте от 8 до 16 лет. География участников конкурса впечатляет: Беларусь, Россия, Армения, Литва, Латвия, Грузия, Молдова, Эстония. Жюри в этом году возглавит заслуженный деятель культуры Беларуси руководитель Национального центра музыкального искусства им. В.Мулявина Светлана Стаценко.

3 ноября состоится открытие конкурса, а также пройдут конкурсные программы в категории 11-13 лет и 14-16 лет. На 4 ноября запланированы конкурсная программа в категории 8-10 лет, а также гала-концерт закрытия конкурса.

Конкурс проводится в целях раскрытия и поддержки талантливых юных исполнителей, содействия творческому развитию детей и молодежи, популяризации детского музыкального творчества, воспитания художественного вкуса, возрождения лучших традиций эстрадного жанра, позиционирования детского вокального творчества как неотъемлемой части культуры Беларуси, обмена творческими идеями и практическим опытом.

Вход платный.

Дни корейского кино соберут киноманов в Бресте

Фото из архива

В Бресте с 1 по 3 ноября пройдут Дни корейского кино. Показы состоятся в малом зале крупнейшего кинотеатра города "Беларусь" (ул. Советская 62). Брестчане увидят три современных ленты корейских кинематографистов разных жанров. Откроет программу приключенческая комедия "Детектив К: тайна затерянного острова", которая рассказывает об увлекательном расследовании схемы фальшивомонетчиков в ХVIII веке. Драма "Кенджу" о странных событиях, происходящих в одноименном городке, будет демонстрироваться 2 ноября.

Закроет кинофестиваль 3 ноября в 17.30 комедийная мелодрама "Самая обыкновенная пара". Парень и девушка работают в одном банке. Они встречаются уже три года, но скрывают это от начальства и коллег. И вроде бы все идет неплохо, но они решают расстаться. И расстаются со скандалом, что не остается незамеченным на работе.

Мероприятие организовали сотрудники КУП "Брестоблкиновидеопрокат" и посольство Кореи в Беларуси.

Вход свободный.

Благотворительная акция помощи животным "Подари им шанс" пройдет в Гомеле

Фото из архива

Волонтерское движение по защите бездомных животных в Гомеле приглашает на благотворительную акцию "Подари им шанс", которая пройдет 3 ноября с 12.00 до 16.00 в Городском центре культуры (ул. Ирининская, 16).

В этот день можно будет выбрать себе питомца из числа тех, кто оказался на улице. Организаторы отмечают: все животные осмотрены ветеринарами и привиты от бешенства, а взрослые - стерилизованы. Также будет работать палатка "Помощь животным", где можно будет оставить корм, лекарства, различную амуницию для котов и собак.

На мероприятии выступят творческие коллективы Гомеля. Будут и специальные гости: гомельский театр танца "Дива", продюсерский центр "ARTbiz" ГУ "Гомельская областная филармония", студия танца "КраSkI". В этот день все желающие смогут получить консультацию ветеринарных врачей.

Вход свободный.

"Яблочный фест" пройдет в Кореличском районе

Фото из архива

3 ноября в агрогородке Жуховичи Кореличского района Гродненской области пройдет осенний праздник - фестиваль "Яблочный фест". Место проведения выбрано не случайно: СПК "Жуховичи" - единственное в Кореличском районе, специализирующееся на выращивании яблочной культуры. Ежегодно здесь заготавливают более 900 тонн яблок.

В программе фестиваля - "яблочная ярмарка", на которой можно будет не только попробовать сотни сортов яблок, но и купить саженцы деревьев. Начинающие яблоневоды смогут получить квалифицированную консультацию по всем интересующим их "яблочным" вопросам.

На празднике можно будет попробовать и десятки разнообразных блюд из яблок. Также в программе фестиваля - акция "Дерево рецептов", конкурс рисунков "Золотая осень", мастер-класс по натюрморту, книжная выставка, фотозона, конкурс на лучшую композицию сельскохозяйственной продукции "Щедрая осень", выставка народных мастеров. Гвоздем праздника станет конкурс пирога "Шарлотка-2018".

Вход свободный. Начало в 15.00.

Шоу-программу "Мужчины могут все!" покажут в Гродно

Фото Гродненского городского центра культуры

3 ноября, во Всемирный день мужчин, в культурном центре "Фестивальный" (ул. Тельмана, 4) состоится уникальная шоу-программа "Мужчины могут все!". Гостям мероприятия обещают незабываемые впечатления, организаторы подготовили разнообразные мастер-классы и насыщенную концертную программу, где солируют исключительно мужчины.

Участие в празднике примут мужчины редких профессий - кузнец и композитор, а также представители сильного пола с такими необычными хобби, как вязание и вышивание.

Вход свободный. Начало в 14.00.

Джазовые истории можно будет услышать в Гродно

Фото из архива

Гродненский джазмен Александр Кравчук организует в Гродненском музее истории религии (ул. Замковая, 16) интересный музыкальный проект "Джазовые истории". 4 ноября пройдет концерт "Стинг в джазе", на котором публика сможет насладиться шедеврами рок- и поп-музыки Стинга - британского музыканта, певца и композитора, ставшего музыкальной легендой XX века.

Александр Кравчук и джаз-квинтет ведущих музыкантов города исполнят хиты великого маэстро в авторских джазовых аранжировках.

Вход платный. Начало в 18.00.

Музыкальный проект "Сила судьбы" готовит для меломанов Могилевская городская капелла

Могилевская городская капелла. Фото из архива

На сцене Могилевского городского центра культуры и досуга (ул. Первомайская, 34/1) 3 ноября в 15.00 выступят приглашенные дирижеры Кристиан Каверо из Испании и лауреат международных конкурсов Херардо Эстрада из Венесуэлы. Под руководством известных музыкантов симфонический оркестр и хор Могилевской городской капеллы исполнят увертюру "Сила судьбы" Джузеппе Верди. Также прозвучит светская кантата "Песнь судьбы" немецкого композитора Иоганнеса Брамса на текст бессмертного стихотворения Фридриха Гельдерлина и "Реквием" французского композитора-романтика Габриэля Форе.

Вход платный.

Республиканский многожанровый фестиваль "RoskvitBY" пройдет в Могилеве

Фото mogilevnews.by

3-4 ноября в к/з "Могилев" (ул. Первомайская, 10) состоится Республиканский многожанровый конкурс творчества "RoskvitBY". На концертной площадке встретятся талантливые и одаренные участники старше трех лет, представляющие такие жанры, как вокал, хореография, инструментальное и театральное творчество.

В этом году фестиваль "RoskvitBY" посвящен Году малой родины, поэтому участники в разных формах смогут рассказать зрителям историю своего населенного пункта через сценический номер. Для удобства представления своей малой родины в зале установят экран, на котором будут транслироваться ролики о малой родине каждого из участников.

Оценивать юные таланты будет компетентное жюри, которое завоевало себе авторитет благодаря участию в известных белорусских и зарубежных телепроектах. В состав жюри войдет Юлия Киреева - автор песен для Ольги Бузовой, Алены Ланской и др.

Один из участников "RoskvitBY" получит от художественного руководителя Центра по подготовке талантливой молодежи им. В. Мулявина Светланы Стаценко подарок - возможность побывать у Светланы Адамовны на занятии, где будут раскрыты маленькие секреты большой сцены.

Вход свободный. Начало 3 ноября в 11.00, 4 ноября в 10.00. Гала-концерт начнется 4 ноября в 19.00.

Музей в Раубичах приглашает на мастер-классы по созданию "кукол-мотанок", ткачеству поясов или соломоплетению, а еще - на выставку "Народный костюм - живая традиция"

Фото из архива

Музей белорусского народного искусства в Раубичах (Минский район, Острошицкий Городок, с/к "Раубичи") предлагает посетителям познакомиться с некоторыми видами народного искусства.

Каждое воскресенье в 12.00 в музее проходят мастер-классы по созданию "кукол-мотанок", ткачеству поясов или соломоплетению (на выбор).

Также в музее работает выставка реконструкции белорусского народного костюма "Народный костюм - живая традиция". Посетители смогут увидеть уже готовые восстановленные костюмы регионального и функционального деления, поближе познакомиться с этапами реконструкции, заглянуть за кулисы создания настоящих шедевров. Дополнят выставку предметы портняжного быта конца XX - начала XXI века.

Вход на выставку и участие в мастер-классе платные. Музей работает с 10.00 до 17.00, выходные - понедельник и вторник.

Международный фестиваль клюквы пройдет в Столинском районе

Фото из архива

В д. Ольманы (Столинский район, Брестская область) 4 ноября состоится Международный фестиваль клюквы.

В гости к жителям Ольман приедут их соседи из приграничных деревень Переброды и Мылячи Дубровицкого района, города Сарны Ровненской области. Также в фестивале примет участие вокальный коллектив из Живецкого повета Силезского воеводства Польши.

В программу включено четыре конкурса, три из которых - международные: конкурсы детского рисунка "Путешествие за ягодами" и фоторабот "Жизнь на Ольманских болотах", а также творческое состязание на "Лучший костюм Болотного царства".

Конкурс на лучшее клюквенное блюдо (пройдет с 11.00 до 12.00) рассчитан на жителей Столинского района, ожидается, что он будет самым массовым. В нынешнем году своих представителей на фестиваль делегируют шесть сельских советов - Стружский, Речицкий, Городнянский, Рубельский, Ремельский и Глинковский. Кроме того, будут определены лучшие сборщики и заготовители клюквы. Победителей наградят дипломами и подарками.

Во время фестиваля будут работать выставки приспособлений для сбора ягод и средств передвижения по болоту, лечебных растений, отваров и настоек. Работники МЧС проведут мастер-классы по тушению пожаров на болотах, обучат правилам поведения в болотных угодьях. На ярмарке-продаже можно будет запастись целебной ягодой, приобрести изделия местных гончаров. Праздничную атмосферу поддержат народные коллективы из Пинского, Лунинецкого, Столинского районов.

Вход бесплатный.-0-