Агентство по борьбе с наркотиками США предложило СК Беларуси заключить меморандум

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство по борьбе с наркотиками США предложило Следственному комитету Беларуси заключить меморандум, сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"После подписания меморандума с ФБР не менее значимое правоохранительное ведомство США - национальное агентство по борьбе с наркотиками - также напрямую обратилось к нам с предложением о заключении аналогичного меморандума о сотрудничестве. Это будет еще больше способствовать нашей совместной борьбе с наркотиками, в том числе с их транснациональным оборотом", - сказал Иван Носкевич. Благодаря меморандуму с ФБР США Следственный комитет получил больше возможностей для расследования, в частности, преступлений в сфере высоких технологий.
Что касается существенного смягчения ответственности для сбытчиков наркотиков в Беларуси, по словам Ивана Носкевича, говорить об этом преждевременно. "Что касается потребителей, мы согласны, что здесь можно снизить нижний порог санкции", - отметил он.
Руководитель ведомства также затронул вопросы цифровизации. Сейчас в комитете формируется Единая автоматизированная информационная система. Техническое задание к ней практически готово, оно проходит государственное экспертное исследование. "Я надеюсь, что к концу года - началу следующего мы выйдем на тендер по написанию ЕАИС", - добавил он.-0-
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