Академия управления и Дипломатическая академия Республики Корея планируют сотрудничать в подготовке госслужащих

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси и Дипломатическая академия Республики Корея планируют организовать сотрудничество в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и управленческих кадров. Об этом сегодня корреспонденту БЕЛТА сообщил ректор Академии управления при Президенте Беларуси Марат Жилинский во время визита делегации Дипломатической академии Республики Корея.

"Сегодня мы принимаем делегацию Дипломатической академии Республики Корея. Это наша первая встреча, мы знакомимся с возможностями наших вузов, обмениваемся взаимными предложениями. Корейские делегаты остались довольны экскурсией по академии. В будущем во время совместных круглых столов, возможно, мы подпишем некоторые рамочные соглашения в области сотрудничества", - сказал Марат Жилинский.

В состав делегации вошли ректор Дипломатической академии Чо Бёнчже, профессора Ко Чже Нам и Чжон Бонгын, а также представители посольства Республики Корея в Беларуси - советник Уи Сок Юн и специалист Ким Си Ын.-0-