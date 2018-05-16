Академия управления и Шанхайская академия общественных наук подписали меморандум о сотрудничестве

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси и Шанхайская академия общественных наук подписали меморандум о сотрудничестве в образовательной и научной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Подпись под документом поставили ректор Академии управления Марат Жилинский и руководитель Шанхайской академии общественных наук Юй Синьхуэй. "Мы договорились о том, что будем сотрудничать в области гуманитарных дисциплин. Шанхайская академия общественных наук - один из ведущих общественных вузов Китая. Нам очень интересен их опыт в сфере идеологии, мы планируем посмотреть, как они сочетают, например, социалистические направления с элементами капитализма. Кроме этого, мы договорились о проведении видеоконференций, круглых столов, а также об обмене с Шанхаем делегациями и стажировками, в том числе наших госуправленцев", - подчеркнул ректор Академии управления при Президенте Беларуси.

Глава делегации Китая в свою очередь отметил, что меморандум открывает новые возможности для сотрудничества. "Благодаря этому документу у нас появилось больше возможностей и простора для сотрудничества между вузами. Это свидетельствует о хорошей дружбе между нашими странами", - сказал Юй Синьхуэй.

Во время подписания меморандума

Стороны планируют осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в образовательной и научной деятельности, а также в сфере использования передового опыта внедрения научных разработок в учебный процесс, установить академические и культурные связи, развивать научный потенциал и обеспечивать высокое качество профессиональной подготовки специалистов.-0-

Фото Егора Павлющика