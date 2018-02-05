Акцент в работе Мининформа в 2018 году будет сделан на интернет и соцсети

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцент в работе Мининформа в 2018 году будет сделан на интернет-СМИ. Об этом сегодня журналистам сообщил министр информации Александр Карлюкевич на коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Акцент в работе министерства будет сделан на интернет, социальные сети, аккаунты, которые доводят информацию до потребителя, рассказал Александр Карлюкевич.

Как пояснил министр, соответствующим образом будут переориентированы финансовые потоки. Измения коснутся также творческих подходов и системы образования. "Будем искать традиции, опыт, которые должны прийти из печатных СМИ в социальные сети, новые массмедиа", - отметил руководитель Мининформа.

Он считает, что в отношении соцсетей не совсем корректно говорить о каком-то контроле. "Законодательная практика, моральные, этические подходы в работе журналиста должны совпадать с тем, что размещается в социальных сетях", - сказал Александр Карлюкевич. Такие подходы лягут в основу изменений в медиазаконодательстве Беларуси. По словам министра, в этом плане ожидается много инициатив.-0-