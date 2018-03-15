Акция "Арсенал" пройдет в Беларуси с 19 по 23 марта

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 19 по 23 марта в Беларуси будет проводиться оперативно-профилактическое специальное комплексное мероприятие "Арсенал". Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Цель акции - противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Милиционеры проверят соблюдение условий хранения у законных владельцев, а также примут меры по изъятию оружия у тех, кому стало противопоказано владеть им. На этих основаниях с начала года уже изъято 496 единиц зарегистрированного оружия. В основном - за мелкое хулиганство, незаконную охоту, стрельбу в населенном пункте и распитие спиртного в общественных местах.

"В этом году в Беларуси сотрудники органов внутренних дел также изъяли 124 единицы незарегистрированного оружия и более 12 тыс. боеприпасов различного калибра. Свыше 4 тыс. боеприпасов и 62 единицы оружия были сданы добровольно. Зарегистрировано 83 незаконных действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - рассказал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы управления профилактики МВД Дмитрий Язепчик. Он добавил, что нередко незарегистрированное оружие используется для незаконной охоты. Поэтому для борьбы с браконьерством запланированы совместные рейды с работниками подразделений Государственной инспекции охраны животного и растительного мира и другими природоохранными организациями.

МВД напоминает, что за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества. Лица, добровольно сдавшие нелегально хранящееся оружие и боеприпасы в органы внутренних дел, от уголовной и административной ответственности освобождаются. Сообщения от граждан принимаются по телефонам 218-55-27, 218-73-56, 218-77-24, 218-75-82 или 102.-0-