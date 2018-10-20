Акция "Чистый лес" проходит в Беларуси

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Чистый лес" проходит сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Ожидается, что акцию поддержат не менее 35 тыс. волонтеров. Принять в ней участие могут все желающие. Чтобы стать волонтером, достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Лесхозы берут на себя обязательство обеспечить всех участников мероприятия необходимым инвентарем, а также решить вопросы по вывозу мусора. Так что волонтерам необходимо лишь взять с собой теплую одежду, удобную обувь и термос с горячим чаем.

Акция охватит все регионы Беларуси. Каждый лесхоз определил перечень объектов для работы - в совокупности это около 2 тыс. точек по всей стране. Особый акцент был сделан на знаковых объектах и памятных местах, а также площадках массового отдыха населения. Частично перечень объектов можно найти в интернете, на официальных сайтах лесхозов, в полном варианте ее предоставят при обращении в лесхоз или лесничество.

Сотрудники КГК во время акции "Чистый лес" благоустроили территорию у "Хатыни" Всего поддержать акцию вышли около 50 человек. Они очистили территорию леса от опавших веток и поваленных деревьев, мусора.

В этом году Минлесхоз впервые предлагает поучаствовать в конкурсе фотоснимков. Для этого во время уборки волонтерам необходимо сделать фото и разместить их в социальных сетях (Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter) с хештегом #Чыстылес2018. Организаторы выберут наиболее яркие и креативные фото, авторы которых получат памятные сувениры - брендовую продукцию Министерства лесного хозяйства. Будут рассмотрены и видеоработы.

Акция "Чистый лес" в Беларуси стала уже традиционной. Впервые она была проведена в 2010 году, и за это время в ней поучаствовали десятки тысяч добровольцев. Мероприятие активно поддерживают местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения и другие учреждения страны.

В прошлом году акцию "Чистый лес" поддержали более 35 тыс. участников. Активнее всего к мероприятию подключились жители Могилевской области: свой вклад в сохранение зеленого богатства Беларуси в этом регионе внесли более 7,2 тыс. человек. В течение дня добровольцы по всей стране не только убирали лес от мусора и захламленности, но и благоустраивали места отдыха, готовили дендропарки к зимовке, занимались посадкой лесных культур. За сутки в лесах Беларуси было убрано почти 2 тыс. куб.м мусора, ликвидированы сотни свалок.-0-