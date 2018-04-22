Акция "Дипломаты за безопасность" состоялась в "Силичах"

22 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Акция "Дипломаты за безопасность" состоялась сегодня в республиканском горнолыжном центре "Силичи", передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие было организовано общественной организацией "Белорусский клуб автомототуризма" и Министерством иностранных дел Беларуси при поддержке Министерства транспорта и коммуникаций и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Гостями акции стали руководители аккредитованных в Беларуси дипломатических миссий и представительств международных организаций, почетные консулы зарубежных государств с семьями.

"Тема безопасности дорожного движения актуальна как для Республики Беларусь, так и в международном контексте, - подчеркнул во время мероприятия министр иностранных дел Владимир Макей. - О нашей поддержке усилий, предпринимаемых в этой области Организацией Объединенных Наций, заявил глава белорусского государства на встрече с первым заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, состоявшейся 21 февраля в Минске".

Министр сказал, что в апреле текущего года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Повышение безопасности дорожного движения во всем мире", соавтором которой выступила Беларусь.

Акция "Дипломаты за безопасность" была призвана привлечь внимание работающего в Минске дипломатического и консульского корпуса к важности укрепления дорожной безопасности.

Во время мероприятия состоялся мастер-класс по контраварийной подготовке. Участники акции на практике познакомились с техникой тушения автомобилей при возгорании, с оказанием первой помощи пострадавшим в ДТП. Им была презентована система слежения за взглядом водителей во время движения.

С учетом действующих в Беларуси с 2015 года требований дипломаты и их супруги прошли тренинг по выбору и использованию детских удерживающих устройств.

Наглядной демонстрацией того, чем может обернуться несоблюдение правил дорожного движения, стали тесты "пьяных очков", стекла которых имитируют алкогольное опьянение, а также "машины-перевертыша", показывающей, что происходит с пассажирами во время опрокидывания автомобиля при неиспользовании ремня безопасности.

Гости акции ознакомились и с техникой команды ОАО "МАЗ", которая принимала участие в мировом ралли-рейде "Дакар-2018" и стала его серебряным призером.-0-

Фото Егора Павлющика