Анфимов поручил проанализировать расчеты за ЖКУ по нежилым помещениям в доме обратившейся на прием минчанки

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов поручил проанализировать обоснованность начислений за ЖКУ в доме минчанки, обратившейся на прием граждан, который глава ведомства провел в Администрации Президента. Об этом БЕЛТА сообщили КГК.

Женщина, проживающая по ул. Волоха, обратилась по поводу оплаты за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, определения стоимости приватизации жилых помещений. Пенсионерка ранее неоднократно поднимала данные вопросы перед органами местной исполнительной власти и профильными организациями. От жильцов дома поступали и коллективные обращения. Женщина считает неправильным расчет платежей за теплоснабжение. По ее мнению, недостаточное участие в оплате за эту услугу принимают арендаторы нежилых помещений, расположенных на первом этаже.

"Леонид Анфимов согласен с заявительницей в том, что плата за потребленные услуги должна быть пропорционально распределена между жилыми и нежилыми помещениями. Поэтому поручил провести обмер нежилых помещений, проанализировать обоснованность расчетов и в случае необходимости внести в них корректировки", - отметили в КГК.

Тема стоимости приватизации жилых помещений неоднократно рассматривалась уполномоченными государственными организациями. По информации Мингорисполкома, ранее действительно была допущена ошибка, уже произведен перерасчет по 13 квартирам. Стоимость была снижена в среднем на 12%, однако жильцы не заключили в установленном порядке дополнительное соглашение с ЖЭУ (хотя нотариальные услуги для них бесплатны), поэтому в жировках фигурируют прежние суммы выплат за приватизацию. "Леонид Анфимов поручил направить письма жильцам дома о порядке и возможности изменения приватизационных выплат с четким алгоритмом действий по заключению допсоглашения", - говорится в сообщении КГК.

Также на приеме граждан поднимался вопрос проведения капитального ремонта дома №36 по ул. Каховская. Работы начались в мае 2015 года и должны были завершиться через 13 месяцев, но в 2016 году сдан только первый пусковой комплекс, темпы замедлились, а перечень запланированных мероприятий значительно сократился. ЖКХ Центрального района Минска аргументирует это тем, что внесены изменения в нормативные акты. Пенсионер же настаивает на том, чтобы капремонт был завершен по первоначальному проектному решению, без учета положений впоследствии принятых документов. Глава контрольного ведомства поручил дать оценку законности действий сотрудников предприятия.

На прием к Леониду Анфимову пришла многодетная минчанка, которой грозило выселение. ЖЭУ обратилось с соответствующим иском в суд Фрунзенского района, поскольку проживающие в арендной квартире имели задолженность по оплате порядка Br2 тыс. Судебное заседание состоялось накануне, и в иске о выселении было отказано. В арендной квартире прописано девять человек: заявительница с пятью детьми, ее мать, брат и бывший супруг. Лицевой счет не разделен между проживающими. Женщина заверила, что до мая нынешнего года задолженность будет погашена, и обратилась с просьбой посодействовать в изменении статуса квартиры на социальное жилье. Данный вопрос рассмотрит администрация Фрунзенского района после погашения задолженности.

"По итогам приема все вопросы взяты на контроль, о результатах их рассмотрения заявители будут проинформированы в установленные законодательством сроки", - отметили в КГК.-0-