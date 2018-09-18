Сегодня актер Сергей Жбанков разыграет квартиру в Минске от "Евроопт". Смотрите в прямом эфире в 18.20!

Наблюдать за розыгрышами игры "Удача в придачу!" и, разумеется, принимать в них участие, весьма интересно. И на это у покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" есть 4 веские причины!

Причина первая: самые живые эмоции

Розыгрыши игры "Удача в придачу!" проводятся в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также в прямой интернет-трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Также любой желающий может приехать в студию игры в минском ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8 и наблюдать за розыгрышем своими глазами.

Ближайшая встреча с удачей состоится уже сегодня - в 18:20! Разыгрываться будут призы 86-го тура игры.

"Удача в придачу!" загрузятся уже в 86-й раз Сегодня лототроны игрызагрузятся уже в 86-й раз

Причина вторая: призы, за которые стоит побороться

По результатам 86-го тура его победителями станут более 20 000 участников игры, которые получили игровые коды за свои покупки с 10 по 16 сентября. Сегодня "Евроопт" разыграет квартиру в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов.

Квартира расположена в оживленном столичном микрорайоне Сухарево по адресу ул. Академика Карского, 8. Рядом – все, что необходимо современному горожанину для комфортной жизни: школы и детские сады, салоны красоты, почтовые отделения, новая поликлиника и, конечно же, гипермаркет "Евроопт Сухарево", что на Монтажников, 2. Для новых побед!

На сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" размещен список всех зарегистрированных участников 86-го тура и их игровых кодов. Сомневаетесь, участвуете или нет в розыгрыше? Просто проверьте! А после того, как розыгрыш состоится, здесь же можно будет найти список всех победителей.

Квартира в доме на ул. Академика Карского, 8 ждет своего хозяина!

Причина третья: всегда интересные гости

Главных победителей в игре "Удача в придачу!" всегда определяют приглашенные гости. В этот вторник студию игры посетит белорусский актер театра и кино Сергей Жбанков. Также удачу участникам 86-го тура будут приносить артисты группы Litesound.

Причина четвертая: играть – просто!

За каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи" и применением зарегистрированной в игре дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" получают один игровой код. Больше кодов – больше шансов на выигрыш!

Игровые коды, полученные на этой неделе, будут претендовать на призы следующего, 87-го, тура – квартиру в Минске, 5 новеньких авто и более 20 000 других призов, которые разыграют 25 сентября. Так что не забудьте заглянуть за покупками в ближайшие дни!

А еще до 23 сентября за каждые 15 рублей в чеке с картой "Е-плюс" или СТАТУСкартой можно получить в подарок игрушку из пятой коллекции Бонстиков "Легенды и мифы Беларуси".

До 23 сентября в "Евроопт" гостят и Бонстики из коллекции "Легенды и мифы Беларуси"

Вот так просто обычные повседневные покупки могут обернуться большой удачей. Так почему бы не сделать шаг навстречу? Смотрите розыгрыш сегодня в прямом эфире, получайте игровые коды – и пускай на этот раз повезет именно вам!

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