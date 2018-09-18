Сегодня актер Сергей Жбанков разыграет квартиру в Минске от "Евроопт". Смотрите в прямом эфире в 18.20!

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Причина первая: самые живые эмоции
Розыгрыши игры
Ближайшая встреча с удачей состоится уже сегодня - в 18:20! Разыгрываться будут призы 86-го тура игры.
Причина вторая: призы, за которые стоит побороться
По результатам 86-го тура его победителями станут более 20 000 участников игры, которые получили игровые коды за свои покупки с 10 по 16 сентября. Сегодня "Евроопт" разыграет квартиру в Минске, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов.
Квартира расположена в оживленном столичном микрорайоне Сухарево по адресу ул. Академика Карского, 8. Рядом – все, что необходимо современному горожанину для комфортной жизни: школы и детские сады, салоны красоты, почтовые отделения, новая поликлиника и, конечно же, гипермаркет "Евроопт Сухарево", что на Монтажников, 2. Для новых побед!
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Причина третья: всегда интересные гости
Главных победителей в игре
Причина четвертая: играть – просто!
За каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи" и применением зарегистрированной в игре дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" получают один игровой код. Больше кодов – больше шансов на выигрыш!
Игровые коды, полученные на этой неделе, будут претендовать на призы следующего, 87-го, тура – квартиру в Минске, 5 новеньких авто и более 20 000 других призов, которые разыграют 25 сентября. Так что не забудьте заглянуть за покупками в ближайшие дни!
А еще до 23 сентября за каждые 15 рублей в чеке с картой "Е-плюс" или СТАТУСкартой можно получить в подарок игрушку из пятой коллекции Бонстиков "Легенды и мифы Беларуси".
Вот так просто обычные повседневные покупки могут обернуться большой удачей. Так почему бы не сделать шаг навстречу? Смотрите розыгрыш сегодня в прямом эфире, получайте игровые коды – и пускай на этот раз повезет именно вам!
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