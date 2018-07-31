Апелляция в гражданском процессе позволит исключить тактику затягивания судебного разбирательства - ВС

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апелляционный порядок обжалования судебных постановлений по гражданским делам позволит исключить тактику затягивания судебного разбирательства, сообщил журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Валерий Калинкович, в первом полугодии шла очень серьезная подготовка к вступлению в силу закона, предусматривающего внесение изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) Беларуси. Речь идет о переходе к апелляционному порядку обжалования судебных постановлений по гражданским делам. На днях этот закон реально заработал. "В обновленной редакции закон создает все необходимые условия, чтобы окончательные решения по гражданским спорам в случае обжалования решений судов первой инстанции принимались в апелляции без повторных судебных разбирательств, многократных вызовов сторон, свидетелей и т.д.", - отметил первый зампредседателя Верховного суда.

В то же время новый закон призван укрепить состязательное начало гражданского процесса, дисциплинировать тяжущиеся стороны и сделать процессуально невыгодной достаточно часто сегодня применяемую тактику затягивания судебного разбирательства, когда стороны уклоняются от представления доказательств или вообще их скрывают от суда первой инстанции и представляют уже в вышестоящую инстанцию. "Подобная тактика теперь будет с неизбежностью приводить к проигрышу судебного спора, и это прямо закреплено в положениях ГПК", - отметил Валерий Калинкович.

Наряду с этим продолжается работа по изучению возможностей унификации положений гражданского и хозяйственного процесса для разработки в конечном итоге единого Гражданского процессуального кодекса. "Эта работа достаточно сложная, скрупулезная. В течение определенного времени она еще будет вестись, чтобы был практический результат.-0-