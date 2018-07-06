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Архивные документы о нацистской карательной операции "Коттбус" опубликованы в Беларуси

Общество 06.07.2018 | 18:04

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборник документов и материалов "Коттбус". Нацистская карательная операция в Беларуси, май-июнь 1943 года" представили сегодня в Национальном архиве, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Виктор Кураш, нынешнее издание продолжает серию публикаций, посвященных истории партизанского движения страны.

"Белорусский народ заплатил высокую цену за победу, что подтверждают представленные материалы. Издания Национального архива открывают неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны. Всего за последние годы опубликовано более 50 сборников документов, что больше, чем за предыдущие 50 лет", - сказал Виктор Кураш.

Директор Национального архива Андрей Демянюк отметил, что сборник "Коттбус". Нацистская карательная операция в Беларуси, май-июнь 1943 года" во многом уникален как по составу документов, так и по их содержанию. Операцию "Коттбус" немецкие войска провели накануне Курской битвы, частично или полностью был уничтожен 121 населенный пункт.

Работа над сборником велась на протяжении года в сотрудничестве с российскими архивистами и историками. В нем представлено 402 документа из Национального архива Беларуси, Центрального архива Комитета государственной безопасности, архивов России, Германии и США. Многие из них публикуются впервые.

"Карательные операции были не только военными. Они ставили целью уничтожение экономической базы партизанского движения, местных жителей. Если сравнить потери воюющих сторон и мирного населения, то в последнем случае они значительно выше", - рассказал ведущий научный сотрудник Национального архива Вячеслав Селеменев.

По его мнению, в республике тема карательных операций (а их в годы ВОВ проведено более 140) недостаточно изучена. Нынешнее издание проливает свет на многие события тех лет и может стать основой для дальнейших исследований. Ранее опубликован аналогичный сборник о карательной операции "Зимнее волшебство", проведенной в белорусско-латвийском пограничье.

Директор российского фонда "Историческая память" Александр Дюков в свою очередь отметил большой вклад Беларуси в сохранение памяти о Великой Отечественной войне, изучение политики геноцида на оккупированной территории. "Аналогов белорусской базе данных о сожженных деревнях нет в России и других постсоветских республиках. Мы готовы и дальше продолжать плодотворное сотрудничество в опубликовании архивных материалов тех лет", - сказал Александр Дюков.

Сборник подготовлен по международному проекту "Социальная поддержка людям, выжившим в сожженных белорусских деревнях 1941-1944 гг." при финансовой поддержке Фонда содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память". Он состоит из трех разделов: в первом освещена подготовка, ход и итоги операции, во втором - показания карателей. Третий раздел представляет акты, справки, протоколы опросов, воспоминания спасшихся жителей сожженных деревень, которые свидетельствуют о совершенных преступлениях.

Также опубликован список населенных пунктов Бегомльского, Борисовского, Докшицкого, Лепельского, Плещеницкого, Ушачского и Холопеничского районов, уничтоженных полностью или частично во время операции.

В презентации приняли участие архивисты и историки, представители республиканских органов власти, общественности.-0-

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