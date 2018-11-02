Авиаторы МЧС вернулись с тушения пожаров в Турции

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на аэродроме Липки под Минском спасатели встречали своих сослуживцев, которые вернулись из полугодичной командировки. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС Беларуси.
Вертолет МЧС Беларуси Ми-8 отправился в Турцию в апреле. Сегодня на его борту вернулись 7 человек летного и инженерно-технического состава во главе с руководителем подразделения Тадеушем Курсевичем. Приветствовал прибывших домой специалистов первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, также их встречали близкие.
На протяжении шести месяцев личный состав авиации МЧС в Турции выполнял задачи по тушению лесных пожаров. За это время в сложных условиях высокогорья и жаркого климата вертолет Ми-8 выполнил 121 боевой вылет, 490 сливов воды, перевез 281 служебного пассажира.
В течение полугодичного сотрудничества в Турции работал 21 специалист авиации белорусских спасателей. Опыт взаимодействия МЧС Беларуси и Министерства лесного хозяйства Турции насчитывает 5 лет.-0-
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