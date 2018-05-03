Автоматизированную инфосистему для проведения научно-технических экспертиз создадут в Беларуси

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоматизированную информационную систему "Единая экспертиза" создадут в Беларуси. Об этом шла речь на заседании коллегии Государственного комитета по науке и технологиям, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

На заседании обсуждались вопросы выполнения государственных, отраслевых и региональных научно-технических программ, в том числе проблемные аспекты при проведении государственной научно-технической экспертизы. Для сокращения сроков ее проведения и исключения человеческого фактора, влияющего на процесс, предусматривается подключение всех государственных экспертных советов к автоматизированной информационной системе "Единая экспертиза". Завершить эти работы предполагается до конца третьего квартала 2018 года.

Участники заседания также рассмотрели вопросы финансирования в первом квартале этого года научной, научно-технической и инновационной деятельности из средств республиканского централизованного инновационного фонда. В 2018 году расходы республиканского бюджета на науку составляют Br252,1 млн, в том числе в первом квартале - Br48,5 млн, или 19,2% от годового плана. Председатель ГКНТ Александр Шумилин отметил, что фактическое освоение средств составило чуть меньше плановых объемов. В связи с этим республиканским органам государственного управления и другим заинтересованным ведомствам необходимо принять меры для выполнения установленных показателей в первом полугодии 2018 года.-0-