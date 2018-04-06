База данных не занятых в экономике граждан будет актуализироваться ежеквартально

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. База данных не занятых в экономике трудоспособных граждан будет актуализироваться ежеквартально. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович на брифинге о применении новых положений и реализации норм декрета №1 в пресс-центре БЕЛТА.

Для реализации декрета №1 "О содействии занятости" правительством принято постановление №239 от 31 марта 2018 года, которым определен порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике. База данных граждан, которые считаются не занятыми в экономике, будет сформирована к 1 декабря. "Она представляет собой информационный ресурс, позволяющий оптимизировать процесс формирования списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике. База будет актуализироваться ежеквартально", - сказал Андрей Лобович.

Актуальная информация базы за предыдущие три месяца будет направляться для работы комиссий в исполкомы.

"Те, кто был уволен или уволился, в течение 6 месяцев не будут попадать в базу данных, но для этого им нужно подтвердить свой статус в комиссии. К сожалению, нет такого информресурса, который бы в автоматическом режиме формировал список таких граждан", - добавил Андрей Лобович.-0-