"Белая Русь" планирует проводить единые тематические приемы граждан

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РОО "Белая Русь" планирует проводить в общественных приемных единые тематические приемы граждан. Об этом заявил председатель РОО Геннадий Давыдько на заседании Республиканского совета организации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагаем практиковать проведение в течение месяца единых по стране тематических приемов граждан, с последующим обобщением полученной информации и вынесением на республиканский уровень: Палаты представителей, Совета Республики, профильных министерств и ведомств", - сказал Геннадий Давыдько.

На таких приемах будут подниматься различные темы, волнующие население. К решению проблем будут подключать научное сообщество, исполнительную власть. "Более того, мы можем мониторить ситуацию в каждом регионе отдельно - в каком регионе какая проблема стоит наиболее остро", - отметил Геннадий Давыдько. По его словам, важно погрузиться в проблемные вопросы населения и помочь их решить. Доверие людей - главный ресурс организации, подчеркнул ее председатель.

На заседании Республиканского совета прозвучало, что предложения граждан, касающиеся разработки механизма реализации декрета о содействии занятости населения, переданы в Администрацию Президента. В ближайшее время также планируется направить в ЦИК предложения по совершенствованию процедур подготовки и проведения избирательных кампаний, которые поступили в штаб организации от ее активистов.-0-