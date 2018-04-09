9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское общественное объединение "Белая Русь" подключится к общественной экспертизе концепции закона о предупреждении насилия в семье, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

Организационные структуры "Белой Руси" подключились к обсуждению документа и запланировали ряд тематических мероприятий. Так, круглый стол, на котором будет обсуждаться концепция закона, пройдет 10 апреля в Гродно в общественной приемной организации. На 12 апреля Минская районная организация "Белой Руси" запланировала тематический прием граждан по вопросам насилия в семье. Он пройдет в ее офисе на ул. Брикета. Партизанская (Минска) районная организация организует 13 апреля в колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе дискуссионную площадку "Вместе против насилия в семье".

Во всех мероприятиях примут участие сотрудники органов внутренних дел, кризисных центров, специалисты системы образования, социальной защиты, практикующие психологи, отметили в пресс-службе "Белой Руси".

В апреле Совет Министров приступает к разработке концепции закона "О предупреждении насилия в семье". На согласование Президенту документ должен быть внесен в октябре.-0-