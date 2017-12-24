"Белая Русь" пригласила детей на новогоднее представление "Щелкунчик" в Большой театр

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канун Рождества и Нового года активисты республиканского общественного объединения "Белая Русь" пригласили детей в Национальный академический Большой театр оперы и балета на новогоднее представление и спектакль "Щелкунчик", сообщили БЕЛТА в пресс-службе РОО "Белая Русь".

Детский праздник состоялся сегодня благодаря созданной в театре первичной организации "Белой Руси. "Красочный балет, созданный на основе сказки Гофмана, рассказал приехавшим на представление детям историю настоящего новогоднего чуда", - отметили в пресс-службе.

В театре у нарядной елки юных зрителей встретили Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили мальчиков и девочек с наступающими праздниками. Каждый ребенок получил сладкие подарки от "Белой Руси".

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Белая Русь" приняла участие в акции "Наши дети" Общественная организация "Белая Русь" пригласила на главный предновогодний спектакль "Щелкунчик" в Национальный театр оперы и балета одаренных детей, детей-инвалидов, а также детей из многодетных семей.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси, стартовала 11 декабря 2017 года и продлится по 10 января 2018-го. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, окажут им помощь в решении существующих проблем, вручат детям подарки.-0-