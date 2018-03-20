"Беларусь 1" будет транслировать пасхальное богослужение из архикафедрального костела в Минске

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На праздник Воскресения Христова, который католики будут отмечать 1 апреля, в эфире каналов Белтелерадиокомпании запланирован ряд эксклюзивных прямых трансляций и тематических программ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Накануне Пасхи, 31 марта в 6.20 на "Беларусь 1" выйдет специальный предпраздничный выпуск духовно-просветительского проекта "Iснасць". В этот же день в 23.50 телеканал начнет прямую трансляцию праздничного богослужения на Пасху по календарю католической конфессии из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске. Воскресным утром 1 апреля в 8.50 в эфир выйдет "Слово Митрополита Тадеуша Кондрусевича на Светлое Христово Воскресенье". Эти программы также будут в прямом эфире международного спутникового телеканала "Беларусь 24".

Телеканал "Беларусь 3" 30 марта в 23.30 покажет прямую трансляцию Крестного пути из римского Колизея с участием Папы Римского Франциска. Праздничное пасхальное утро на этом телеканале начнется с "Разговоров про духовное" в 7.50. В 16.30 католических верующих ожидает прямая трансляция с площади Святого Петра в Ватикане, откуда Пасхальное послание и благословение "Граду и миру" пришлет Папа Римский Франциск. Это уникальное действо, во время которого Папа Римский проводит праздничную мессу на площади Святого Петра в присутствии тысяч паломников со всех концов мира, а после обращается с традиционным папским благословением "Urbi et Orbi" к верующим. Текст этого послания всегда оригинальный и неповторимый для миллионов католиков по всему миру, а площадь обещает быть украшена, как всегда, тысячами цветов, которые уже четверть столетия привозят в Ватикан на Пасху из Нидерландов.

На Первом национальном канале Белорусского радио 1 апреля в 8.15 в программе "Каталiцкая пропаведзь" состоится прямая трансляция утреннего католического пасхального богослужения. В течение всего дня в эфире будут рассказывать о традиции празднования Воскресения Христова во всем христианском мире.-0-