30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готовит второй гуманитарный конвой в Украину. Об этом сообщила на пресс-конференции в Минске начальник главного управления многосторонней дипломатии и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Беларуси Лариса Бельская, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель МИД напомнила, что во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста в 2017 году была доставлена белорусская гуманитарная помощь для украинских граждан, которые находятся в зоне конфликта по обе стороны линии разграничения. Это продукты питания, одежда, медицинские товары, предметы первой необходимости и др. Сейчас формируется второй конвой в Украину, в ближайшее время планируется оказать помощь нуждающимся в ней людям.

Беларусь является страной-донором, оказывающей гуманитарную помощь другим странам, сказала Лариса Бельская. Такая помощь оказывалась Вьетнаму, Эквадору, а с 2015 года - Сирии. Так, в страну передавались одежда, продукты питания, медицинские препараты. Кроме того, в Беларуси проходят оздоровление сирийские дети. В частности, буквально два дня назад прибыла первая в эту оздоровительную кампанию группа детей.-0-