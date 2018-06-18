Беларусь и Бразилия подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам подписан сегодня между Беларусью и Бразилией. Подписи под документом поставили министр юстиции Олег Слижевский и министр юстиции Бразилии Торквато Жардин, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Олега Слижевского, это серьезный шаг на пути защиты и обеспечения прав и законных интересов граждан и субъектов хозяйствования двух стран. Договор создает правовую основу для обмена информацией в уголовно-правовой сфере между правоохранительными органами. Документ устанавливает правовые рамки, позволяющие принимать меры по ведению уголовного разбирательства, установлению и изъятию доходов от преступлений, получению свидетельских показаний, проведению экспертиз и осмотров мест преступления и др.

Также заключен меморандум о взаимодействии между министерствами юстиции двух государств. Он предполагает дальнейшее проведение совместных мероприятий, обмен информацией по направлениям работы министерств. "Мы наметили те направления, которые представляют взаимный интерес. В том числе это касается подготовки проектов нормативных правовых актов, сферы исполнения судебных решений и решений других органов", - отметил Олег Слижевский. Министры обсудили и такие сферы, как нотариат, оказание юридических услуг и регулирование оказания этих услуг на государственном уровне.

Кроме того, стороны высказали взаимный интерес в том, чтобы максимально оперативно подготовить проект международного договора о правовой помощи по гражданским делам.

Торквато Жардин добавил, что вопрос транснациональной организованной преступности требует совместного взаимодействия. "Проблемы становятся глобальными, поэтому совместное сотрудничество должно быть. Мы должны гармонизировать наши правовые системы", - сказал он.

Министр юстиции Бразилии Торквато Жардин посещает Беларусь с 17 по 19 июня. Визит руководителя этого министерства в Беларусь является первым.-0-