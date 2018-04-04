Беларусь и Египет договорились расширять сотрудничество в области кибербезопасности

Во время встречи. Фото Министерства связи и информатизации

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вопросы расширения сотрудничества в области кибербезопасности обсуждены 4 апреля во время визита в Египет министра связи и информатизации Беларуси Сергея Попкова, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Египте.

В составе делегации был также ректор Белорусской государственной академии связи Андрей Зеневич. Во время визита Сергей Попков провел переговоры с министром связи и информационных технологий Египта Ясиром аль-Кади при участии представителей Национального регулирующего агентства по телекоммуникациям, Агентства по развитию индустрии информационных технологий, Группы экстренного компьютерного реагирования, Национального телекоммуникационного института и Администрации интеллектуальной деревни Египта.

Стороны обсудили вопросы построения современной цифровой экономики на примере достижений Беларуси, способы расширения сотрудничества в области кибербезопасности, инноваций и предпринимательства, обмена опытом в сфере создания технопарков, исследований и разработок в области информационных технологий, а также подготовки кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в рамках магистерских программ и краткосрочных курсов на базе Белорусской государственной академии связи.

Делегация ознакомилась с возможностями интеллектуальной деревни Египта, а также посетила Центр документации культурного и природного наследия Египта.

Сергей Попков встретился с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом. Были обсуждены перспективные направления белорусско-египетского сотрудничества в области связи и информационных технологий. Достигнута договоренность о направлении делегации египетских специалистов в области ИКТ для участия в Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018" в Минске.

В присутствии премьер-министра Египта стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством связи и информационных технологий Египта по вопросам сотрудничества в области связи и информационных технологий.

Белорусская делегация также приняла участие в круглом столе "Беларусь-Египет: перспективы и возможности для сотрудничества в IT-сфере", организованном Египетским советом международного сотрудничества, в котором участвовали представители более 40 крупных компаний и организаций Египта, заинтересованных в сотрудничестве с Беларусью.

Во время круглого стола министр рассказал об основных направлениях развития ИКТ в Беларуси. Были обсуждены вопросы совместной разработки и производства оборудования в области ИКТ, аутсорсинга компьютерных услуг, сотрудничества в области строительства телекоммуникационных сетей, контрактного трансфера технологий, обмена опытом в сфере преобразования информации в цифровую форму.

Кроме того, проведена презентация возможностей Белорусской госакадемии связи, в том числе представлены технология "умный дом". Во время визита подписано также соглашение между Белорусской государственной академией связи и Национальным телекоммуникационным институтом Египта о сотрудничестве в сфере образования и науки.-0-