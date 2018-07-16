Беларусь и ЕС подтверждают приверженность всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Европейский союз подтверждают приверженность всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Белорусскую сторону проинформировали о результатах заседания в Вене комиссии по совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. В заседании приняли участие главы внешнеполитических ведомств Германии, Ирана, Китая, России, Франции, а также высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и министр по делам Ближнего Востока и Северной Африки внешнеполитического ведомства Великобритании.

Андрей Дапкюнас и Андреа Викторин в очередной раз подчеркнули приверженность Беларуси и Европейского союза совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе и значение этого документа для сохранения регионального мира и безопасности.

Замминистра отметил необходимость поиска практических путей сохранения совместного всеобъемлющего плана действий и важность разработки и согласования коллективных механизмов сотрудничества, которые могли бы нейтрализовать последствия односторонних экстерриториальных санкций.

Во время разговора стороны также обсудили развитие взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом в области защиты прав человека, в том числе в контексте участия белорусских представителей в саммите "Открытое правительство" в Тбилиси по проблематике взаимодействия гражданского общества и властей и предстоящего в Минске 17 июля пятого раунда двустороннего диалога по правам человека.-0-