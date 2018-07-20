20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Франция будут развивать сотрудничество в природоохранной сфере. Об этом шла речь во время встречи министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Беларуси Дидье Канессом. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Андрей Худык подчеркнул, что Беларусь и Франция имеют опыт взаимовыгодного партнерства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с опасными отходами. В 2012 году на завод французской компании "Треди" было вывезено и там уничтожено 823 т отходов, содержащих опасные химические вещества. Это позволило сократить на 17% общее количество имеющихся в Беларуси отходов, содержащих полихлорированные бифенилы. Также эта компания принимала участие в реализации проекта международной технической помощи по ликвидации склада временного хранения потенциально опасных для здоровья людей и окружающей среды пестицидов в деревне Мизгири Слонимского района Гродненской области.

Новым импульсом двусторонних отношений в природоохранной сфере стало соглашение между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерством окружающей среды, энергетики и моря Франции о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, подписанное в 2016 году. Андрей Худык отметил положительную роль совместной ведомственной рабочей группы в развитии взаимодействия в природоохранной сфере.

"В Беларуси сегодня появляется все больше новых технологий, открываются современные производства, и это неизменно ведет к дополнительному образованию различных видов отходов. Всеми признано, что в вопросе переработки отходов Франция занимает передовые позиции, и на ваш опыт можно и нужно равняться. Мы заинтересованы в изучении ваших знаний и богатой практики, чтобы, используя их, в дальнейшем могли самостоятельно экологично утилизировать и обезвреживать опасные отходы", - сказал министр.

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между Республиканским центром по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси и Национальной метеорологической службой Франции.

"Андрей Худык также предложил Дидье Канессу ознакомиться с опытом Беларуси по регулированию и развитию системы особо охраняемых природных территорий, посетить признанный туристический бренд страны - Беловежскую пущу, где можно увидеть уникальные памятники природы, и не менее ценный природный комплекс - Березинский биосферный заповедник, который получил мировую известность как эталон нетронутой, естественной природы и чистого воздуха", - отметили в пресс-службе.

Обе стороны выразили уверенность, что данная встреча станет очередным шагом на пути дальнейшего укрепления белорусско-французского сотрудничества в области охраны окружающей среды.-0-