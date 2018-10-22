Беларусь и Израиль связаны общей болью холокоста - Ландвер

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль благодарен Беларуси за сохранение памяти о жертвах холокоста, заявила министр алии и интеграции Израиля Софа Ландвер сегодня на траурном митинге к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто, который прошел в мемориальном комплексе "Яма" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Софа Ландвер отметила, что мемориальный комплекс "Яма" - один из самых пронзительных памятников жертвам Второй мировой войны. "Мы все склоняем голову в память о невинно убитых - стариках, женщинах, детях. На этом месте расстреляны тысячи узников Минского гетто. Невозможно понять, как в середине XX века мир погрузился в пучину чудовищной бойни, как могло случиться, что целые семьи вели на убой только за то, что они не вписывались в представление нацистских идеологов о чистоте расы. Оба наших народа, белорусы и евреи, испили до дна чашу отравляющей кровь ненависти и чудовищного массового уничтожения", - сказала она.

Беларусь для евреев почти тысячу лет была отчим домом, дала миру выдающихся художников Марка Шагала, Хаима Сутина, бывшего президента Израиля Шимона Переса и других известных людей, отметила министр. Она призналась, что несколько поколений ее семьи родом из Минска. "Родители моей мамы в самом начале войны потеряли здесь троих сыновей, а мама отца вместе с братом ушла в партизаны, воевала и погибла. В Минск после демобилизации вернулся папа - подполковник, офицер связи, прошедший всю войну. Он начал воевать в 17 с половиной лет, он мой герой! Я хорошо знаю историю белорусского народа, одного из самых спокойных, терпеливых и доброжелательных в мире. Именно по нему война нанесла удар убийственной силы, выкосив в том числе почти 1 млн евреев. О трагедии Хатыни и Тростенца помнит весь мир", - отметила Софа Ландвер.

От имени правительства Израиля она выразила слова глубокой благодарности белорусскому народу за сохранение памяти о жертвах холокоста, а также Президенту страны Александру Лукашенко за личное участие в процессе возведения мемориального комплекса "Тростенец".

"Мы в вечном долгу у праведников мира, рисковавших жизнью ради спасения. Сегодня белорусские евреи - прочное связующее звено между нашими странами. Мне больно видеть нарастающие в мире межнациональную рознь и нетерпимость, непринятие инакомыслия. Борьба с неонацизмом, вновь раскинувшим свои щупальца, требует консолидации сил всего человечества. Мы обязаны объединиться, чтобы кошмар прошлого, ставший нашей общей бедой, никогда не повторился. Это наш долг не только перед потомками, но и перед родными и близкими, сгоревшими в пламени холокоста. Вечная им память, а нашим народам - мира и процветания", - заключила Софа Ландвер.

На мероприятия, посвященные 75-й годовщине уничтожения Минского гетто, прибыла представительная делегация из Израиля, в которую вошли депутаты кнессета, представители израильского правительства. В акции также приняли участие дипломаты, зарубежные гости из США, стран Европы, представители крупных еврейских международных организаций, общественных объединений, бывшие узники.

Минское гетто - один из крупнейших в Европе лагерей для уничтожения евреев, к концу октября 1943 года нацисты убили здесь более 100 тыс. человек.-0-