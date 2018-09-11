11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай намерены сотрудничать в геологической и экологической сферах. Такая договоренность достигнута 10 сентября на встрече министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка с китайской делегацией из провинции Хайнань во главе с генеральным директором Хайнаньского бюро геологии Ли Хайчжуном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе профильного ведомства.

На переговорах стороны обсудили политику развития добычи местных минеральных ресурсов, возможности сотрудничества в области базовой геологии, разведки и освоения минеральных ресурсов, охраны окружающей среды и других областях.

Андрей Худык рассказал, что основные задачи Минприроды - охрана окружающей среды, экологическое воспитание населения. "Также одним из важнейших направлений нашей деятельности является развитие минерально-сырьевой базы страны, - добавил он. - Мы рассчитываем получить больше информации в этой части от китайских коллег, привлечь новое оборудование и технологии по изучению геологических недр нашей страны".

"Цель визита китайской делегации - установить тесные деловые связи с коллегами из Беларуси, изучить систему озеленения городов, наладить сотрудничество в геологической, экологической и сельскохозяйственной сферах. Для нас важно, как можно быстрее найти точки соприкосновения во взаимоотношениях, чтобы они могли развиваться", - отметил Ли Хайчжун.

По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу для подготовки проекта Соглашения о сотрудничестве в геологической и экологической сферах.-0-