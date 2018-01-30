30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Литва реализуют проект LIFE по восстановлению мест обитания вертлявой камышевки, сообщил на пресс-конференции заведующий сектором международного сотрудничества и сопровождения природоохранных конвенций НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Александр Козулин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В начале 2018 года мы начали реализацию совместного с Литвой проекта LIFE, который рассчитан на пять лет. Она направлен на сохранение редчайшего вида птиц - вертлявой камышевки, возрождение мест ее обитания. Планируем провести ускоренное восстановление выработанных торфяников с применением методики посадки болотных растений. Собираемся взять с низинного болота верхний слой растительности, распределить его по специальной технологии и затем поднять уровень воды. Это обеспечит в течение трех лет создание низинного болота со всеми его функциями", - сказал Александр Козулин.

Также планируется возродить популяцию вертлявой камышевки в Литве. "Птенцы будут перевезены из Беларуси в заповедник "Жувинтас" в Литве, что позволит создать новую стабильную популяцию. За это литовцы нам выделят $80 тыс. для продолжения оптимизации гидрологического режима заказника "Званец", - отметил ученый.-0-