Беларусь и Молдова проведут конкурс совместных научно-технических проектов

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Национальное агентство по исследованиям и разработкам Молдовы проведут конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы по следующим приоритетным направлениям: новые продукты и технологии, энергетика и энергоэффективность, медицина и биомедицина, биотехнологии. Такое решение принято сегодня в Кишиневе при подписании межведомственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Подписи под документом поставили председатель ГКНТ Беларуси Александр Шумилин и генеральный директор Национального агентства по исследованиям и разработкам Молдовы Виорика Боаги.

Беларусь и Молдова планируют развивать сотрудничество научных организаций и оказывать содействие научным коллективам по ключевым направлениям двустороннего научно-технического и инновационного взаимодействия. "Подписание и реализация соглашения позволит уже в 2018 году провести конкурс совместных научно-технических проектов, а также активизировать совместное участие белорусских и молдавских ученых в рамочной программе ЕС по науке и инновациям "Горизонт 2020", - подчеркнул Александр Шумилин. В настоящее время по линии программы "Горизонт 2020" реализуются четыре проекта с участием белорусских и молдавских научных организаций.

В последние годы белорусско-молдавское взаимодействие в области науки и инноваций активно развивается. Начиная с 2010 года реализовано более 60 совместных проектов в сфере нано- и биотехнологий, физики, биологии, медицины, рационального природопользования, генетики, аграрных наук и др. Экспорт высокотехнологичной продукции в Молдову за последние три года вырос на 36%. Его основу формируют тракторы и автомобильная техника, лекарственные средства и препараты.

Председатель ГКНТ Александр Шумилин в составе белорусской делегации участвует в работе 19-го заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое проходит 6-7 июня в Кишиневе.

В соответствии с постановлением правительства Молдовы от 28 февраля 2018 года №196 Национальное агентство по исследованиям и разработкам реализует национальную политику Молдовы в области исследований, разработок и инноваций, отраслевых стратегий. На агентство возложены также функции отбора, оценки и финансирования программ и проектов в рамках открытых национальных и международных конкурсов.-0-