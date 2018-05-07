Беларусь и ОАЭ планируют развивать сотрудничество в таможенной сфере

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты планируют развивать сотрудничество в области таможенного дела, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько принял участие в четвертом заседании совместного комитета по сотрудничеству между правительствами Беларуси и ОАЭ, которое состоялось 6-7 мая в Абу-Даби. Руководители таможенных служб двух стран обсудили актуальные вопросы сотрудничества в области таможенного дела. По результатам двусторонней встречи подписано соглашение между правительством Беларуси и правительством ОАЭ о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Положениями соглашения определяются основные принципы и формы сотрудничества в области таможенного дела, а также порядок взаимодействия при направлении запросов и предоставлении информации, необходимой для обнаружения, пресечения и расследования правонарушений. Реализация положений соглашения будет содействовать унификации и гармонизации таможенных процедур, позволит повысить эффективность и результативность выполнения таможенными органами двух государств стоящих перед ними задач.-0-