Беларусь и Оман обсуждают открытие прямого авиасообщения и упрощение визового режима

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Оман обсуждают открытие прямого авиасообщения между двумя странами и упрощение визового режима для белорусских граждан. Эта тема поднималась послом Беларуси в Египте и Омане по совместительству Сергеем Рачковым в беседе с министром туризма Омана Ахмедом бен Нассером бен аль-Мехрзи, которая состоялась на полях международной выставки пищевой индустрии Food and Hospitality Oman (проходит 15-17 октября), сообщили БЕЛТА в белорусском диппредставительстве.

"Белорусский павильон посетил министр туризма Омана, под патронажем которого проводится выставка. Посол Сергей Рачков провел краткую беседу с министром туризма Ахмедом бен Нассером бен аль-Мехрзи, в ходе которой обсуждены вопросы открытия прямого авиасообщения между двумя странами и упрощения визового режима для белорусских граждан, посещающих Султанат Оман", - отметили в посольстве.

Кроме того, при содействии диппредставительства в Оманской торгово-промышленной палате состоялись белорусско-оманская бизнес-встреча и переговоры представителей белорусских предприятий с оманскими компаниями-импортерами продовольствия. Делегация также посетила предприятия и производственные объекты пищевой промышленности. По итогам переговоров достигнуты конкретные договоренности о поставках белорусского продовольствия.

Сергей Рачков провел встречу с заместителем министра иностранных дел Омана по дипломатическим вопросам Мохамедом аль-Хассаном, который курирует сотрудничество с Беларусью в МИД. В центре внимания были вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая организацию поставок продовольственной и промышленной продукции в Оман.

На белорусской экспозиции представлена продукция таких предприятий, как "Бабушкина крынка", Солигорская птицефабрика, "Праймилк", Минский маргариновый завод, Дрожжевой комбинат, "Лидские пищевые концентраты", производящих сухое молоко, маргарин, жиры, растительное масло, майонез, соусы, дрожжи, пищевые концентраты, куриные и перепелиные яйца.

Национальные павильоны помимо Беларуси представляют Индия, Иран, Китай, Малайзия, Таиланд и ЮАР.

В 2017 году двусторонний торговый оборот Беларуси и Омана составил $3,95 млн, экспорт белорусских товаров - $3,5 млн. Беларусь экспортирует в Оман молочные продукты, калийные удобрения, устройства на жидких кристаллах, лазеры, деревообрабатывающую продукцию, мебель. В Беларуси зарегистрировано 3 совместных белорусско-оманских предприятия.-0-

Фото Посольства Республики Беларусь в Арабской Республике Египет