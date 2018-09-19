19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан создают совместный университет прикладных квалификаций. Этот вопрос обсуждался на встрече посла Беларуси Андрея Ермоловича с федеральным министром федерального образования и профессиональной подготовки Пакистана Шафкатом Махмудом, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

"Наибольший интерес у пакистанской стороны вызывает возможность привлечения белорусских экспертов к организации системной подготовки молодых специалистов по сервисному обслуживанию тракторов и другой сельскохозяйственной техники, по строительству и другим смежным направлениям. В этой связи во время переговоров подтверждена готовность продолжить работу по созданию совместного университета прикладных квалификаций с использованием белорусского опыта профессионально-технической подготовки кадров", - пояснили в посольстве.

Андрей Ермолович и Шафкат Махмуд подробно обсудили реализацию двусторонних документов в области образования. Особое внимание они уделили меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству в области профессионально-технического образования, подписанному 5 октября 2016 года во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Пакистан.

В качестве еще одного важного направления сотрудничества стороны отметили возможность создания на территории Пакистана ресурсного центра по возобновляемым источникам энергии.-0-