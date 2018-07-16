Беларусь и Польша планируют сотрудничать в сфере охраны трансграничных вод

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша планируют заключить соглашение о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Елена Мелешкова.

Делегация Минприроды Беларуси во главе с заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Хмелем приняла участие в заседании белорусско-польской рабочей группы по водным ресурсам в Варшаве. Во время заседания стороны обсудили проект соглашения между правительствами Польши и Беларуси о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод и согласовали текст документа.

На заседании рассматривались также такие вопросы, как институциональная реформа Министерства водного хозяйства и системы управления водными ресурсами в Польше и разработка польской стороной планов рисков наводнений и планов противодействия засухам.

Кроме того, Андрей Хмель провел двусторонние встречи с заместителем министра морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши, а также руководством Национального фонда охраны окружающей среды и водных ресурсов Польши.-0-