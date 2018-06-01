Беларусь и РФ планируют в сентябре продолжить консультации по соглашению о взаимном признании виз

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют в сентябре продолжить консультации по соглашению о взаимном признании виз, сообщил сегодня журналистам начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сентябре стороны продолжат консультации. Есть соответствующее решение министров иностранных дел", - сказал Алексей Бегун. Он подчеркнул, что "соглашение не отложено на дальнюю полку, работа над ним по-прежнему идет". Остается еще ряд вопросов, требующих дополнительного согласования и регламентации с обеих сторон.

В конце мая Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. По словам представителя МВД, стороны изучат практику применения этого документа. "Посмотрим механизм взаимодействия правоохранительных и информационных ресурсов", - добавил Алексей Бегун.

Как сообщалось, в соответствии с документом на время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля. Российская сторона в свою очередь предоставит в 2019 году право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.-0-