Беларусь и Россия разработают стандарты к техрегламенту ЕАЭС на детские игровые площадки

17 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия до 2020 года разработают межгосударственные стандарты к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". Это предусмотрено утвержденной Коллегией Евразийской экономической комиссии программой по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований данного техрегламента, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

В соответствии с программой будет разработано 26 межгосударственных стандартов. В частности, стандарты на оборудование и покрытие детских игровых площадок определят общие и дополнительные требования безопасности и методы испытаний качелей, горок, канатных дорог, каруселей, качалок, требования к их установке, техническому обслуживанию и эксплуатации.

Другой блок межгосударственных стандартов связан с ограничением содержания вредных элементов в материалах различного состава, которые применяются при изготовлении оборудования и покрытий. Будут разработаны методы определения уровня миграции в окружающую среду ацетальдегида, ацетона, акрилонитрила, бутилацетата, бензола, стирола, метанола и других опасных веществ.

Обновлен также перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов для исполнения техрегламента "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования. Кроме межгосударственных в перечень включен ряд национальных стандартов. Часть из них определяет правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов товаров.

"В новую редакцию перечня вошли 247 стандартов и аттестованных методик исследований (испытаний) на определение показателей содержания биотехнологических и пробиотических микроорганизмов в специализированной пищевой продукции, параметров микробиологической безопасности и физико-химических показателей, - отметили в ЕЭК. - Среди них 160 межгосударственных стандартов, два национальных стандарта Армении, 21 госстандарт Беларуси, 14 национальных стандартов Казахстана, 39 национальных стандартов России. Включенные в перечень стандарты касаются широкого спектра продуктов: хлебобулочных, мясных, масложировых, плодоовощных и т.д.".-0-