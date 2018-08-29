29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Румыния проработают открытие прямого авиарейса между Минском и Бухарестом. Этот вопрос в числе других рассматривался на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Румынии Андрея Гринкевича с государственным секретарем Министерства туризма Румынии Кристиной-Ионелой Тэртеацэ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

На встрече обсуждалось развитие двустороннего взаимодействия в области туризма, включая скорейшее завершение работы над проектом межправительственного соглашения о сотрудничестве в этой сфере. Особое внимание уделено проведению в Минске в 2019 году II Европейских игр.

Руководитель дипмиссии провел презентацию туристического потенциала Беларуси. Достигнута договоренность об организации встреч туроператоров двух стран во время заседания межправительственной белорусско-румынской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое будет приурочено к Международной сельскохозяйственной выставке INDAGRA в начале ноября в Бухаресте.

Кристина-Ионела Тэртеацэ подчеркнула важность предпринятых в Беларуси шагов по либерализации визового законодательства, способствующих большей туристической привлекательности.-0-