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Беларусь и Румыния проработают открытие прямого авиарейса между Минском и Бухарестом

Общество 29.08.2018 | 12:21
Андрей Гринкевич и Кристина-Ионела Тэртеацэ. Фото МИД
Андрей Гринкевич и Кристина-Ионела Тэртеацэ. Фото МИД

29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Румыния проработают открытие прямого авиарейса между Минском и Бухарестом. Этот вопрос в числе других рассматривался на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Румынии Андрея Гринкевича с государственным секретарем Министерства туризма Румынии Кристиной-Ионелой Тэртеацэ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

На встрече обсуждалось развитие двустороннего взаимодействия в области туризма, включая скорейшее завершение работы над проектом межправительственного соглашения о сотрудничестве в этой сфере. Особое внимание уделено проведению в Минске в 2019 году II Европейских игр.

Руководитель дипмиссии провел презентацию туристического потенциала Беларуси. Достигнута договоренность об организации встреч туроператоров двух стран во время заседания межправительственной белорусско-румынской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое будет приурочено к Международной сельскохозяйственной выставке INDAGRA в начале ноября в Бухаресте.

Кристина-Ионела Тэртеацэ подчеркнула важность предпринятых в Беларуси шагов по либерализации визового законодательства, способствующих большей туристической привлекательности.-0-

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Теги
Беларусь, МИД, проект, Румыния, сотрудничество, туризм
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