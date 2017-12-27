Беларусь и Сербия должны активнее развивать туристические связи - Джукич

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сербия имеют необходимый потенциал для более активного развития туристических связей. Уверенность в этом выразил бывший посол Сербии в Беларуси Сречко Джукич во время радиомоста "Беларусь-Сербия", организованного Первым национальным каналом Белорусского радио и Радио "Белград", сообщает БЕЛТА.

Тема туризма была в числе обсуждаемых. По мнению Сречко Джукича, в данном направлении имеется большой потенциал. С учетом того, что Беларусь ввела для зарубежных гостей пятидневный безвизовый режим, приток туристов увеличился. "Сербы должны увидеть, как красив и чист город Минск, сколько здесь достопримечательностей. В стране много памятников, исторических и природных. Уверен, что сербам будет интересно. В свою очередь белорусам есть что посмотреть в Сербии", - продолжил он.

Как отметил Сречко Джукич, за семилетний период дипломатической миссии ему удалось наблюдать за развитием Беларуси. "Идет строительство, развиваются города. Страна двигается вперед. Пусть и впредь Беларусь остается нашим политическим и экономическим партнером", - сказал экс-посол.

Между белорусским и сербским народами существуют давние глубокие связи. Интенсивность развития белорусско-сербского политического, экономического диалога, культурного обмена в перспективе будет усиливаться, выразил уверенность дипломат.

Во время беседы затрагивались вопросы спада белорусско-сербского товарооборота. В связи с этим директор Центра проблем европейской интеграции Юрий Шевцов сказал, что уменьшение товарооборота объясняется общими мировыми тенденциями снижения темпов развития экономики.

В свою очередь председатель правления общества "Беларусь-Сербия" Иван Чарота подчеркнул важность культурных обменов. Он сказал, что в Беларуси изучают сербский язык и культуру. Интерес белорусской молодежи, в том числе к истории этой страны велик. Иван Чарота считает, что белорусский и сербский народы и в дальнейшем останутся братскими народами.-0-