Беларусь и Словакия определили приоритетные сферы сотрудничества в науке

26 сентября, Бешенковичи /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Беларусь и Словакия определили четыре приоритетных направления в научной сфере для углубления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила сегодня журналистам государственный секретарь Министерства образования, науки, исследований и спорта Словакии Ольга Нахтманнова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В научной сфере у нас много перспективных направлений для развития сотрудничества. Однако для того чтобы взаимодействие было наиболее эффективным, мы определили четыре главных области, где намерены сосредоточить совместные усилия. Это химическая инженерия, сельское хозяйство, создание новых материалов и, самое главное, медицина", - сказала Ольга Нахтманнова.

Эти направления были обозначены на прошедшем 25 сентября в Минске первом заседании белорусско-словацкой комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. Кроме того, определены конкретные сроки работы по проектам. Планируется, что 8 января 2019 года Беларусь и Словакия объявят конкурс совместных научно-технических проектов по приоритетным направлениям сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, информационных технологий, нанотехнологий, биотехнологий, медицины и фармации. Решение по ним будет принято летом, а финансирование начнется с 1 августа 2019 года.

Ольга Нахтманнова отметила, что восхищена возможностями Беларуси в сфере науки и уверена в том, что расширение взаимодействия позволит двум странам достичь серьезных результатов.

В Бешенковичах (Витебская область) государственный секретарь ознакомилась с деятельностью научно-производственного комплекса "Нативита". "Ранее я не была в Витебской области, но наслышана об этом предприятии, поэтому решила внести в план визита его посещение", - добавила она. Программа пребывания словацкой делегации в Витебской области включает также посещение Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ).

Белорусское фармпредприятие СООО "Нативита" наряду с Биомедицинским центром в городе Мартин (Словакия), ВГМУ и РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова (Беларусь) является исполнителем белорусско-словацких научных проектов в сфере разработки инновационных высокотехнологичных методов персонализированного лечения и диагностики онкологических заболеваний.-0-