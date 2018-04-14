Беларусь и Турция намерены укреплять сотрудничество в сфере туризма

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция обсудили меры по укреплению сотрудничества в сфере туризма. Об этом шла речь на встрече заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси Нилваной Дарамой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Михаил Портной отметил, что благодаря усилиям руководства двух стран белорусско-турецкие отношения развиваются динамично. "Укрепляются взаимодоверие, осуществляется практическое сотрудничество во всех областях, в том числе и в сфере туризма", - добавил он.

Замминистра напомнил, что в декабре 2017 года в рамках заседания смешанной белорусско-турецкой комиссии по туризму была подписана программа сотрудничества в области туризма между профильными министерствами двух стран на 2018-2019 годы. Она предусматривает углубление взаимодействия в развитии туристского обмена, продвижении национального туристского продукта, совершенствовании законодательства в сфере туризма, обмене информацией об инвестиционных предложениях, защите интересов и обеспечении безопасности туристов. Программа наполнена конкретными мероприятиями, часть из которых уже успешно выполняется.

Турция традиционно является одним из популярных направлений для отдыха и оздоровления белорусских граждан. В 2016 году эту страну посетили более 57,5 тыс. организованных белорусских туристов и экскурсантов, в 2017-м - свыше 140 тыс. Возрастает популярность отдыха в Беларуси и у турецких граждан. В 2017 году Беларусь посетили около 31,5 тыс. туристов из Турции, что более чем на 6% больше, чем в 2016-м. Особой популярностью у турецких туристов пользуются Минск, национальные парки, отдых в агроусадьбах. Спортсмены из Турции регулярно участвуют в международных соревнованиях, которые проходят в Беларуси.

Нилвана Дарама выразила заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества с белорусскими коллегами, в обмене полезной информацией, опытом в организации гостиничного и ресторанного бизнеса, маркетинга и туристской индустрии в целом. Она попросила информировать посольство, если граждане Беларуси будут сталкиваться с какими-либо проблемами во время посещения Турции, и пообещала оперативно реагировать на любые обращения. Посол также отметила значительный туристический потенциал Беларуси.-0-